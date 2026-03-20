Аргентина проводит техническую оценку 155-мм СГ CAESAR Mk.2

Один из опытных образцов 155-мм/52 самоходной гаубицы KNDS CAESAR Mk 2 (NG) на колёсном шасси 6х6 (c) KNDS France.

ЦАМТО, 19 марта. СВ Аргентины в рамках реализации среднесрочного Плана оборонного развития на период 2026-2028 гг. приступили к анализу предложения компании KNDS France по поставке 155-мм СГ CAESAR Mk.2 на колесном шасси.

Программа направлена на радикальное повышение мобильности артиллерийских подразделений и сокращение технологического разрыва в возможностях ведения контрбатарейной борьбы.

Согласно утвержденной концепции перевооружения, общая потребность СВ Аргентины в современных самоходных артиллерийских установках составляет 72 ед. Данный объем необходим для переоснащения четырех артиллерийских групп (1-й, 2-й, 9-й и 10-й), входящих в состав ключевых соединений Сухопутных войск. Стратегия подразумевает смешанный состав парка: 36 гусеничных СГ (в качестве приоритетного варианта рассматривается модернизация M109 до стандарта KAWEST силами швейцарской RUAG) и 36 колесных систем в рамках проекта Vehiculo de Artilleria a Rueda.

Колесный компонент программы ориентирован на обеспечение огневой поддержки сил быстрого развертывания (Fuerza de Despliegue Rapido). СГ CAESAR Mk.2 рассматривается как основной элемент усиления 10-й механизированной бригады и 4-й воздушно-десантной бригады. Новые установки должны действовать в едином контуре с колесными бронированными машинами "Страйкер". Напомним, что в декабре 2025 года Аргентина получила первую партию из 8 ББМ M1126 "Страйкер" из излишков ВС США, а общая потребность в технике данного типа оценивается в 207 ед.

Предлагаемая версия Mk.2 представляет собой глубокую модернизацию системы CAESAR. Артиллерийская часть сохранила 155-мм орудие с длиной ствола 52 калибра, обеспечивающее скорострельность до 6 выстр./мин. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км при использовании снарядов ERFB, свыше 55 км активно-реактивными снарядами и до 46 км высокоточными боеприпасами типа "Экскалибур".

Ключевые отличия версии CAESAR Mk.2 заключаются в повышении мобильности и защищенности. Установка получила новое шасси 6x6 с двигателем мощностью 460 л.с. (против 215 л.с. у Mk.1) и автоматическую коробку передач, что критично для действий в географических и климатических условиях Аргентины. Бронированная кабина обеспечивает защиту экипажа по стандарту STANAG 4569 Level 2 от пуль, осколков и мин. Время развертывания системы на позиции составляет менее 45 сек., а свертывание для ухода из-под ответного огня – менее 40 сек. Комплекс оснащен современной СУО с баллистическим вычислителем, радаром измерения начальной скорости снаряда и инерциальной навигационной системой. Предусмотрена полная интеграция в национальную цифровую систему управления огнем SATAC.

Следует отметить, что несмотря на высокие ТТХ французской системы, основным препятствием для заключения контракта является израильская СГ ATMOS производства Elbit Systems. В отчете технической комиссии СВ Аргентины от марта 2024 года ATMOS была признана предпочтительной по ряду параметров: упрощенная логистическая цепочка за счет использования шасси Iveco (широко представлено в гражданском секторе страны), возможность частичной локализации производства и гибкие схемы финансирования. Дополнительным фактором в пользу ATMOS стал выбор этой системы СВ Бразилии в апреле 2024 года (заказано 36 ед.), что создает предпосылки для формирования единого регионального центра ТОиР.

Важным оперативным ограничением CAESAR Mk.2 для ВС Аргентины является возросшая боевая масса – до 26,7 т (версия Mk.1 весила около 18 т). Это исключает возможность переброски установок самолетами C-130 "Геркулес", составляющими основу военно-транспортной авиации страны. Таким образом, стратегическая мобильность системы будет зависеть исключительно от наземных маршей по дорожной сети или привлечения тяжелых транспортных самолетов сторонних операторов.

Параллельно с выбором новой платформы Аргентина продолжает работы по поддержанию боеготовности парка 155-мм гусеничных СГ VCA Palmaria национального производства на шасси TAM, проводя их поэтапную цифровизацию.

На текущий момент окончательное решение по программе Vehiculo de Artilleria a Rueda не принято. Правительство Аргентины продолжает консультации с KNDS France и Elbit Systems, оценивая их офсетные программы и графики поставок.