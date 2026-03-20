«Ростех» рассказал о «хирургической» точности РСЗО «Торнадо-С» при работе РЭБ

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» работает с хирургической точностью даже при активном сопротивлении, осуществляемом с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 19 марта сообщили в российской госкорпорации «Ростех».

«РСЗО [«Торнадо-С»] демонстрирует исключительную точность хирургического инструмента. Такие характеристики обеспечиваются применением управляемых реактивных снарядов большой дальности и современных систем наведения, способных эффективно работать даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

Там же уточняется, что боевое могущество вооружения, о котором идет речь, обеспечивается рядом факторов. Например, система имеет очень «длинную руку» поражения, отправляя залп буквально за линию горизонта, а также обладает впечатляющей разрушительной силой. «Торнадо-С», как подчеркнули в тексте, используется против скопления техники, укрепленных позиций и иных военных объектов.

Минобороны РФ 6 марта показало кадры работы расчета РСЗО «Торнадо-С», которая велась по переправе используемой боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) для переброски военной техники. Водитель-механик с позывным Старый, характеризуя отечественную систему, назвал ее «надежной, проходимой и мощной». Подчеркивалось, что точность ее попадания по цели при использовании современных боеприпасов достигает 100%.