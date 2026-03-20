Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени"

В ближайшее десятилетие все имеющиеся в составе российского флота многоцелевые атомные подлодки третьего поколения, – проекты 945, 949 и 971, – заменят на субмарины проекта 885/885М (шифр "Ясень"/"Ясень-М"). Об этом в интервью газете Красная звезда заявил главком ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

По его словам, "Ясени" обладают высочайшими боевыми возможностями – поисковыми, ударными и оборонительными.

Многоцелевая АПЛ "Новосибирск", проект 885М ПО "Севмаш"

"В их боекомплекте все имеющееся на ВМФ современное ракетное вооружение – "Калибр", "Оникс", "Циркон" и морское подводное оружие. "Ясень" способен скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и, конечно, проецировать угрозы корабельным группировкам, наземным объектам любого противника", – отметил Александр Моисеев.

Также он сообщил, что до конца этого года должны завершиться испытания пятого атомохода модернизированного проекта 885М "Пермь". Подлодку заложили на "Севмаше" в июле 2016 года, спустили на воду в марте 2025 года. Среди "Ясеней" субмарина станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

На "Севмаше" продолжается постройка еще трех АПЛ проекта 885М – "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток".

На подлодках проекта 885 впервые в отечественном кораблестроении торпедные аппараты разместили не на носу, а за отсеком центрального поста.