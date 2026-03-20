Flotprom

Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени"

В ближайшее десятилетие все имеющиеся в составе российского флота многоцелевые атомные подлодки третьего поколения, – проекты 945, 949 и 971, – заменят на субмарины проекта 885/885М (шифр "Ясень"/"Ясень-М"). Об этом в интервью газете Красная звезда заявил главком ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

По его словам, "Ясени" обладают высочайшими боевыми возможностями – поисковыми, ударными и оборонительными.

Многоцелевая АПЛ "Новосибирск", проект 885М

ПО "Севмаш"


"В их боекомплекте все имеющееся на ВМФ современное ракетное вооружение – "Калибр", "Оникс", "Циркон" и морское подводное оружие. "Ясень" способен скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и, конечно, проецировать угрозы корабельным группировкам, наземным объектам любого противника", – отметил Александр Моисеев.

Также он сообщил, что до конца этого года должны завершиться испытания пятого атомохода модернизированного проекта 885М "Пермь". Подлодку заложили на "Севмаше" в июле 2016 года, спустили на воду в марте 2025 года. Среди "Ясеней" субмарина станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

На "Севмаше" продолжается постройка еще трех АПЛ проекта 885М – "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток".

На подлодках проекта 885 впервые в отечественном кораблестроении торпедные аппараты разместили не на носу, а за отсеком центрального поста.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"