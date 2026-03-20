Над Тель-Авивом засняли иранскую ракету с маневрирующей головной частью

Очередной ночной обстрел израильской территории Ираном преподнес военным аналитикам пищу для размышлений. В небе над Тель-Авивом заснято падение иранской баллистической ракеты, которая перед встречей с землей выписывала замысловатые спирали.

На первый взгляд – классический «штопор»: боеприпас теряет устойчивость, крутится вокруг своей оси и разваливается на части. Светящиеся обломки только укрепляют в этом подозрении. Однако эксперты, изучившие траекторию, приходят к иному выводу: хаос здесь тщательно спланирован.

Все дело в том, что обычным вращением невозможно объяснить сложную криволинейную траекторию. Судя по видео, мы имеем дело с маневрирующей головной частью – так называемым MaRV (Maneuverable Reentry Vehicle). Спираль в данном случае – не авария, а хитрость: ракета намеренно «рыскает», чтобы сбить с толку алгоритмы израильского ПВО, которые привыкли прогнозировать путь цели по прямой.

Что касается падающих светящихся фрагментов – это, скорее всего, не обломки корпуса, а ложные цели, которые расходятся веером, создавая для «Железного купола» классическую проблему выбора целей: что сбивать, а что пропускать.

Похожую картину наблюдали и во время вчерашнего массированного удара по Тель-Авиву. Тогда иранцы, судя по всему, обкатывали ту же тактику: баллистика с маневрированием плюс облако ложных целей, призванное истощить израильское ПВО.

В самом Израиле утверждают, что ракета была сбита.