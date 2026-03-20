Над Тель-Авивом засняли иранскую ракету с маневрирующей головной частью

Источник изображения: topwar.ru

Очередной ночной обстрел израильской территории Ираном преподнес военным аналитикам пищу для размышлений. В небе над Тель-Авивом заснято падение иранской баллистической ракеты, которая перед встречей с землей выписывала замысловатые спирали.

На первый взгляд – классический «штопор»: боеприпас теряет устойчивость, крутится вокруг своей оси и разваливается на части. Светящиеся обломки только укрепляют в этом подозрении. Однако эксперты, изучившие траекторию, приходят к иному выводу: хаос здесь тщательно спланирован.

Все дело в том, что обычным вращением невозможно объяснить сложную криволинейную траекторию. Судя по видео, мы имеем дело с маневрирующей головной частью – так называемым MaRV (Maneuverable Reentry Vehicle). Спираль в данном случае – не авария, а хитрость: ракета намеренно «рыскает», чтобы сбить с толку алгоритмы израильского ПВО, которые привыкли прогнозировать путь цели по прямой.

Что касается падающих светящихся фрагментов – это, скорее всего, не обломки корпуса, а ложные цели, которые расходятся веером, создавая для «Железного купола» классическую проблему выбора целей: что сбивать, а что пропускать.

Похожую картину наблюдали и во время вчерашнего массированного удара по Тель-Авиву. Тогда иранцы, судя по всему, обкатывали ту же тактику: баллистика с маневрированием плюс облако ложных целей, призванное истощить израильское ПВО.


В самом Израиле утверждают, что ракета была сбита.

  • Обсуждаемое
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"