В Минске назвали заявления о подготовке страны к нападению провокацией

Муравейко: Минск будет считать заявления о подготовке к нападению провокацией

МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Минск будет считать провокацией все инсинуации на тему того, что проводимое с 19 по 25 марта комплексное учение с войсками Западного оперативного командования является якобы подготовкой к нападению.

"Сегодня в рамках внезапной проверки боевой готовности вооруженных сил мы начинаем комплексное учение с войсками Западного оперативного командования под моим руководством. Хочу сразу предупредить наших западных и южных соседей: места проведения учения находятся на значительном удалении от государственной границы, и все инсинуации о том, что Республика Беларусь готовится к нападению на какую-либо из соседних стран, являются ни чем иным, как провокацией и не соответствуют действительности", - приводятся в сообщении слова Муравейко.

Он подчеркнул, что учение — это одна из главных фаз комплексной проверки, оно носит исключительно оборонительный характер.

По информации пресс-службы минобороны, комплексное учение с войсками Западного оперативного командования проводится с 19 по 25 марта в рамках проводимой внезапной проверки армии. Минобороны Белоруссии 26 января объявило о проведении проверки боеготовности воинских частей и подразделений вооруженных сил, на завершающем этапе которого было запланировано провести на различных полигонах и участках местности комплексное учение.

В сообщении минобороны приводятся слова Муравейко о том, что в основу замысла учения была положена самая современная военно-политическая обстановка, а также достижения военного искусства и тенденции ведения боевых действий в рамках современных военных конфликтов.

На первом этапе учения будут отработаны вопросы планирования, подготовки и оборудования районов для проведения оборонительной операции, на втором этапе - рассмотрены вопросы управления соединениями и воинскими частями в ходе ведения боевых действий.

Муравейко обратил внимание, что учение проводится на полигонах и участках местности Брестской и Минской областей, максимально приближенных к ландшафту Белоруссии, с использованием естественных складок местности. "Мы планируем отработать подготовку оборонительных рубежей и позиций с опорой на узлы сопротивления, участки заграждений, при этом максимально использовать местную промышленную и административно-хозяйственную базу", - сказал он.

Первый замминистра обороны Белоруссии отметил, что предусмотрено отработать самые современные приемы применения войск и средств поражения: беспилотные летательные аппараты, комплексы радиоэлектронной борьбы и информационного противоборства, ведение контрбатарейной борьбы, стрельбу на большие дальности. "Не исключено, что в рамках активного этапа учения будут отработаны активные действия механизированных и танковых подразделений по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, диверсионно-разведывательными группами "противника", а также отражение возможных атак и активный маневр", - добавил он.