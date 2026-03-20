Патрушев: наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки в области морских дронов

ЦАМТО, 19 марта. В России автономные, безэкипажные, телеуправляемые подводные аппараты уже используются, а научные институты и конструкторские бюро разрабатывают новое поколение такой техники.

Об этом заявил помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, "в этом направлении наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки. Сейчас проводится анализ отечественного рынка для выявления наиболее перспективных решений, которые могут быть применены при создании морских дронов. Внимание обращается и на небольшие частные компании, ряд которых в инициативном порядке создали образцы, не уступающие зарубежным аналогам".

Н.Патрушев отметил, что "развертыванию морских роботизированных систем уделяют внимание многие страны, в том числе считая, что классическая концепция строительства военно-морских сил не отвечает современным требованиям. В Индии, например, на днях началось строительство первого в стране центра по разработке и производству передовых беспилотных платформ для военно-морских сил и гражданского флота".