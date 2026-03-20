ЕС и Исландия подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны

130
0
0
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Берлине
ЦАМТО, 19 марта. Евросоюз и Исландия 18 марта подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Подписание соглашения о партнерстве между ЕС и Исландией в сфере безопасности и обороны выводит наши отношения на новый уровень", – цитирует "РИА Новости" К.Каллас.

Она уточнила, что соглашение, среди прочего, охватит сферу морской безопасности и защиту критической инфраструктуры.

Как напоминает агентство, в конце февраля премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир сообщила, что Исландия готовится к референдуму о начале новых переговоров о вступлении в Европейский союз. Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз в 2009 году, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата снят.

  • Обсуждаемое
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"