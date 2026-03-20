ЕС и Исландия подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны

ЦАМТО, 19 марта. Евросоюз и Исландия 18 марта подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Подписание соглашения о партнерстве между ЕС и Исландией в сфере безопасности и обороны выводит наши отношения на новый уровень", – цитирует "РИА Новости" К.Каллас.

Она уточнила, что соглашение, среди прочего, охватит сферу морской безопасности и защиту критической инфраструктуры.

Как напоминает агентство, в конце февраля премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир сообщила, что Исландия готовится к референдуму о начале новых переговоров о вступлении в Европейский союз. Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз в 2009 году, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата снят.