Стратегический ракетоносец "Карелия" готовится к походу после ремонта

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (АПРКСН) "Карелия" проекта 667БДРМ, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами "Синева", готовится к походу после завершенного ремонта. Сообщение об этом пресс-служба Северного флота приурочила к 120-летию создания подводных сил ВМФ России, которое отмечается 19 марта.

По словам представителей СФ, экипаж "Карелии" под командованием капитана I ранга Антона Глодева сейчас занимается плановой боевой учебой в гарнизоне Гаджиево в Мурманской области.

"Подводники готовятся к очередным выходам в море, совершенствуют свои навыки по управлению сложнейшей техникой и оружием, до автоматизма отрабатывая свои действия во время корабельных учений и тренировок. Также подводники тренируются по своему основному предназначению – применению стратегического оружия – межконтинентальных баллистических ракет "Синева", – добавили в пресс-службе.

К-18 "Карелия" несет службу с 1989 года. На борту размещаются 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева". При необходимости "Карелия" может выполнить пуск МБР по целям, находящимся на расстоянии более 11 000 км, прямо от причала, не выходя из базы.

О работах на борту подлодки в Центре судоремонта "Звездочка" стало известно в 2024 году. Ожидается, что после ремонта субмарина прослужит до 2038 года.