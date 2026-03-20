120 лет под водой

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, как развивается подводный флот России

6 марта (19 марта по новому стилю) 1906 года в классификации судов военного флота России появился новый разряд — подводные лодки. Так началась история нового класса военно-морских сил страны. В 1996 году главком ВМФ РФ предписал 19 марта отмечать День моряка-подводника.

За прошедшие 120 лет подводные силы не раз демонстрировали готовность к выполнению самых разных задач в любых условиях. В годы Великой Отечественной войны они топили корабли противника, в послевоенное время несли боевое дежурство в водах Мирового океана, осваивали арктические широты.

И сегодня подводный флот активно обновляется. В последние годы его состав пополняется новыми кораблями, и в ближайшее время стоит еще ожидать поступления новых представителей ВМФ.

Основу морских стратегических сил составляют крейсера проекта 955 («Борей») и 955А («Борей А») с ракетным комплексом «Булава». Это четвертое поколение подводных лодок. На Севере базируются крейсера «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Князь Пожарский». На Тихоокеанском флоте соединение подводных крейсеров полностью перешло с устаревших советских лодок на «Бореи». В его составе корабли «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III».

В июле прошлого года на церемонии поднятия флага на борту крейсера «Князь Пожарский» президент Владимир Путин заявил, что такие корабли будут обеспечивать безопасность государства в предстоящие десятилетия.

Следует отметить, что аналогичные лодки ВМС США и Великобритании типов «Колумбия» и «Дредноут» всё еще находятся в постройке.

Главные многоцелевые подводные лодки России — корабли проектов 855 («Ясень») и 855М («Ясень-М»): «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». В 2026 году ожидается ввод в состав флота лодки «Пермь». Это первая многоцелевая подводная лодка, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». На церемонии вывода «Перми» из эллинга в прошлом году Владимир Путин сообщил, что такие лодки будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктической зоне.

В этом году также должен быть спущен на воду корабль «Ульяновск». Помимо этого ведется строительство лодок «Воронеж» и «Владивосток», которые пополнят состав Северного и Тихоокеанского флотов до 2030 года.

Корабли проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи и гидроакустики. Они несут на борту роботизированные комплексы и большой боезапас разнообразных средств поражения, включая торпеды, крылатые ракеты типов «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон». Все эти ракеты прошли боевое использование на полях специальной военной операции.

Помимо этих лодок в строю еще остаются шесть кораблей проекта 949А, две из которых — «Смоленск» и «Орел» — базируются на Севере, еще четыре — «Томск», «Омск», «Челябинск» и «Тверь» — на Камчатке. Эти лодки несут на борту 24 крылатые ракеты «Гранит» — вполне мощное, хотя уже и не новое оружие.

Помимо этих лодок советской постройки еще остаются в строю несколько других многоцелевых: две представительницы Северного флота проекта 945А имеют титановые корпуса — это «Псков» и «Нижний Новгород». Кроме того, на СФ служат три лодки проекта 971 — «Пантера», «Вепрь» и «Гепард», а на Тихоокеанском флоте — «Кузбасс» того же проекта. На СФ служат еще и две лодки проекта 671РТМ «Обнинск» и «Тамбов». Все эти атомные силы объединены в двух командованиях подводных сил СФ и ТОФ, всего же в составе ВМФ имеется шесть дивизий атомных подводных лодок.

В 2026 году ожидается и начало испытаний подлодки «Хабаровск» — предполагаемого носителя подводных беспилотных средств, в том числе и ядерного «Посейдона». После окончания испытаний лодки начнется ее серийное строительство. Что касается «Посейдона», то он была испытан в 2025 году на подлодке «Белгород», которая представляет собой развитие проекта 949А и наиболее передовую платформу в мире для испытаний и применения подводных дронов и автономных глубоководных станций.

Неатомные подводные силы ВМФ входят в состав трех бригад и одного дивизиона. Последние годы бригады подлодок Черноморского и Тихоокеанского флотов получили лодки проекта 6363 (всего построено 12 единиц). В настоящее время ведется создание лодок проекта 677М, первые две из которых — «Кронштадт» и «Великие Луки» — уже в строю. Планируется построить целую серию таких подлодок, и в итоге можно будет перевооружить бригаду Северного флота и возродить бригаду лодок на Балтике, что особенно актуально в последнее время.

В советское время наращивание сил флота сильно опережало строительство инфраструктуры для их базирования. Корабли было некуда ставить к причалам, в результате они не получали пара, воды, тепла и электричества, что приводило к преждевременному износу двигателей. При этом были серьезные проблемы и с размещением личного состава. Выводы из этого были сделаны, и теперь строительство объектов пунктов базирования ведется перед поступлением новых кораблей. Так в Вилюченске были установлены новые плавучие причалы, построен док-бассейн для загрузки-выгрузки баллистических ракет, построены казармы, общежития и дома проживания. Развита и сфера отдыха, включая спортивный центр. Прибыли и новые суда вспомогательного флота, включая буксиры, плавкраны, судно-транспорт вооружения «Академик Ковалев». Строятся и другие объекты инфраструктуры, особенно в сфере будущего прибытия на Камчатку для базирования лодок-носителей «Посейдонов». Проведены большие работы и в пунктах базирования на Кольском полуострове. Усилены и силы охранения баз подводных сил. В рамках боевой подготовки частей охранения внесены изменения по итогам и выводам от спецоперации на Украине.

А пока на стапелях создаются новые корабли, в кабинетах и на компьютерах создаются проекты лодок уже пятого поколения, которые в середине века придут на смену ныне существующим кораблям. Это будут более малошумные и скрытные лодки, оснащенные широким спектром разнообразных подводных дронов и разных видов ракетного и торпедного оружия.