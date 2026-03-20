Испанская Urovesa поставит более 100 бронеавтомобилей VAMTAC ВС Сингапура

ЦАМТО, 19 марта. Испанская компания Urovesa подтвердила заключение с ВС Сингапура нового, третьего по счету, контракта на поставку бронеавтомобилей VAMTAC (Vehiculo de Alta Movilidad Tactico) с колесной формулой 4x4.

Как сообщает Infodefensa.com, заказ на поставку более 100 ед. VAMTAC сделает Сингапур одним из крупнейших операторов техники испанской компании в регионе.

По заявлению Urovesa, компания сотрудничает с ВС Сингапура с 2013 года, когда был подписан первый контракт на поставку 60 бронеавтомобилей. Пять лет спустя, в 2018 году, Urovesa заключила второй контракт на поставку еще 10 машин.

Новый заказ предусматривает поставку более 100 бронеавтомобилей VAMTAC в различных модификациях в соответствии с требованиями ВС Сингапура. Выполнение заказа укрепляет позиции Urovesa в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал ЦАМТО, максимальная боевая масса последней версии, VAMTAC ST5, составляет 6000 кг, грузоподъемность – 1700 кг. Высота машины – 2,62 м, длина – 5,68 м, ширина – 2,30 м, дорожный просвет – более 350 мм. Она оснащена дизельным двигателем мощностью 188 л.с., развивает максимальную скорость 110 км/ч, может преодолевать вброд водоемы глубиной до 750 мм, запас хода – более 600 км.

В Испании Urovesa в настоящее время реализует проект разработки на базе платформы VAMTAC ST5 новой бронированной разведывательной машины VERT (Vehiculo de Exploracion y Reconocimiento Terrestre). В рамках подписанного в конце 2025 года с Министерством обороны Испании контракта на поставку 100 ед. техники компания планирует передать первые прототипы новой машины до конца 2026 года.

Министерство обороны Испании также готовит новое рамочное соглашение о закупке VAMTAC после расторжения рамочного контракта с Urovesa, действовавшего с 2020 года.