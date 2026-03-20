ЦАМТО

Испанская Urovesa поставит более 100 бронеавтомобилей VAMTAC ВС Сингапура

Источник изображения: Фото: shephardmedia.com

ЦАМТО, 19 марта. Испанская компания Urovesa подтвердила заключение с ВС Сингапура нового, третьего по счету, контракта на поставку бронеавтомобилей VAMTAC (Vehiculo de Alta Movilidad Tactico) с колесной формулой 4x4.

Как сообщает Infodefensa.com, заказ на поставку более 100 ед. VAMTAC сделает Сингапур одним из крупнейших операторов техники испанской компании в регионе.

По заявлению Urovesa, компания сотрудничает с ВС Сингапура с 2013 года, когда был подписан первый контракт на поставку 60 бронеавтомобилей. Пять лет спустя, в 2018 году, Urovesa заключила второй контракт на поставку еще 10 машин.

Новый заказ предусматривает поставку более 100 бронеавтомобилей VAMTAC в различных модификациях в соответствии с требованиями ВС Сингапура. Выполнение заказа укрепляет позиции Urovesa в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал ЦАМТО, максимальная боевая масса последней версии, VAMTAC ST5, составляет 6000 кг, грузоподъемность – 1700 кг. Высота машины – 2,62 м, длина – 5,68 м, ширина – 2,30 м, дорожный просвет – более 350 мм. Она оснащена дизельным двигателем мощностью 188 л.с., развивает максимальную скорость 110 км/ч, может преодолевать вброд водоемы глубиной до 750 мм, запас хода – более 600 км.

В Испании Urovesa в настоящее время реализует проект разработки на базе платформы VAMTAC ST5 новой бронированной разведывательной машины VERT (Vehiculo de Exploracion y Reconocimiento Terrestre). В рамках подписанного в конце 2025 года с Министерством обороны Испании контракта на поставку 100 ед. техники компания планирует передать первые прототипы новой машины до конца 2026 года.

Министерство обороны Испании также готовит новое рамочное соглашение о закупке VAMTAC после расторжения рамочного контракта с Urovesa, действовавшего с 2020 года.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"