В "Ростехе" рассказали о хирургической точности РСЗО "Торнадо-С"

«Ростех»: РСЗО «Торнадо-С» способна наносить удары с хирургической точностью

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" за счет управляемых снарядов может наносить удары с "хирургической" точностью даже в условиях радиоэлектронного подавления, сообщил "Ростех".

"РСЗО "Торнадо-С" производства Госкорпорации Ростех оснащается управляемыми реактивными снарядами, способными сохранять хирургическую точность даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Система может задавать каждой ракете не только дальность полета, но и траекторию", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что боевые машины "Торнадо-С" предназначены для поражения групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры на дальних подступах.

"Боевое могущество комплекса обеспечивается рядом факторов. Система имеет очень "длинную руку" поражения, отправляя залп буквально за линию горизонта. Также она обладает впечатляющей разрушительной силой, успешно поражая скопления техники, укрепленные позиции, командные пункты и другие важные объекты противника", – добавили в госкорпорации.

Как напомнили в пресс-службе, ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что атаки управляемыми снарядами "Торнадо-С" у ВСУ получается отражать плохо, даже при наличии западных зенитных комплексов.