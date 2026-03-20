РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о хирургической точности РСЗО "Торнадо-С"

РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

«Ростех»: РСЗО «Торнадо-С» способна наносить удары с хирургической точностью

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" за счет управляемых снарядов может наносить удары с "хирургической" точностью даже в условиях радиоэлектронного подавления, сообщил "Ростех".

"РСЗО "Торнадо-С" производства Госкорпорации Ростех оснащается управляемыми реактивными снарядами, способными сохранять хирургическую точность даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Система может задавать каждой ракете не только дальность полета, но и траекторию", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что боевые машины "Торнадо-С" предназначены для поражения групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры на дальних подступах.

"Боевое могущество комплекса обеспечивается рядом факторов. Система имеет очень "длинную руку" поражения, отправляя залп буквально за линию горизонта. Также она обладает впечатляющей разрушительной силой, успешно поражая скопления техники, укрепленные позиции, командные пункты и другие важные объекты противника", – добавили в госкорпорации.

Как напомнили в пресс-службе, ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что атаки управляемыми снарядами "Торнадо-С" у ВСУ получается отражать плохо, даже при наличии западных зенитных комплексов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Торнадо-С
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"