Российские «Спартаки» засняли в Тегеране

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Российские бронеавтомобили «Спартак» засняли на улицах Тегерана

Бронеавтомобили многоцелевого назначения «Спартак» российского производства засняли на улицах в Тегеране. Соответствующие снимки приводит Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Издание прикрепило шесть фотографии из базы американского фотоагентства Getty Images, сделанную на улицах иранской столицы. В частности, на одном из снимков можно увидеть бронеавтомобиль российского производства, на крыше которого находятся вооруженные люди.

Ранее Telegram-канал также публиковал снимок «Спартака» в Тегеране.

Бронеавтомобиль «Спартак» впервые представлен на форуме «Армия-2019». Машина способны выдержать взрыв шести килограммов тротила. Дальность хода по шоссе — до 1000 километров. Грузоподъемность (без прицепа) — до 1500 килограммов.

Иран приобрел «Спартак» у России для своих сил правопорядка.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"