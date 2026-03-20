Российские «Спартаки» засняли в Тегеране

Российские бронеавтомобили «Спартак» засняли на улицах Тегерана

Бронеавтомобили многоцелевого назначения «Спартак» российского производства засняли на улицах в Тегеране. Соответствующие снимки приводит Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Издание прикрепило шесть фотографии из базы американского фотоагентства Getty Images, сделанную на улицах иранской столицы. В частности, на одном из снимков можно увидеть бронеавтомобиль российского производства, на крыше которого находятся вооруженные люди.

Ранее Telegram-канал также публиковал снимок «Спартака» в Тегеране.

Бронеавтомобиль «Спартак» впервые представлен на форуме «Армия-2019». Машина способны выдержать взрыв шести килограммов тротила. Дальность хода по шоссе — до 1000 километров. Грузоподъемность (без прицепа) — до 1500 килограммов.

Иран приобрел «Спартак» у России для своих сил правопорядка.