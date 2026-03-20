Подводным силам ВМФ России исполнилось 120 лет

Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Подводные силы Военно-морского флота (ВМФ) РФ 19 марта 2026 года отмечают 120-летие со дня своего создания.


«Служба в подводном флоте считается не работой, а судьбой и религией, призванием на всю жизнь, призванием жить по законам подводного братства, примерам личного самопожертвования, высочайшего профессионализма и патриотизма, образцового сплочения экипажей, неподдельного героизма, железной силы воли и хладнокровия», — рассказали в пресс-службе флота.

Отмечается, что подводные силы были созданы и продолжают развиваться благодаря усилиям сотен тысяч человек, сотрудников ведущих конструкторских бюро, кораблестроительных и ремонтных предприятий, заводов. Создание современного подводного атомного и ракетно-ядерного флота можно назвать крупнейшим научно-инженерным достижением. Это настоящий коллективный подвиг ученых, кораблестроителей, инженеров, рабочих и военных моряков-подводников.

«В настоящее время продолжается серийное строительство ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей». Это современные, не имеющие аналогов в мире боевые платформы, вооруженные современными баллистическими ракетами», — рассказали в ведомстве.

В состав ВМФ также планово принимаются многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень», «Ясень-М» и современные дизель-электрические подводные лодки. Российские экипажи подводных лодок непрерывно несут боевое дежурство во всех районах мирового океана.

В ходе исполнения боевого долга моряки-подводники показывают высочайшую эффективность и беззаветную любовь к России, приумножают лучшие традиции отечественного подплава. Их служба укрепляет славу страны как великой морской державы.

«Во все времена подводников объединяли высочайший уровень подготовки, «глубокого» знания не только своего заведования, но и подводной лодки в целом, готовность к риску и взаимовыручке, готовность к ограничениям жизни и быта, и вместе с тем исключительная готовность выполнить поставленную боевую задачу», — заключили в пресс-службе подводного флота.

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27М из состава отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота 17 марта провели учения по поиску, обнаружению и последующему уничтожению подводной лодки условного противника в акватории Баренцева моря. В ходе тренировочных вылетов военнослужащие смогли провести полный цикл противолодочных учений. Так, на начальном этапе летчики отработали поиск субмарины, для этих целей были задействованы штатные радиолокационные и гидроакустические средства.


Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Казань» 12 марта в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по морской цели из подводного положения. Цель, обозначавшая корабль условного противника, находилась на удалении до 300 км в Баренцевом море. Кадры объективного контроля показывают, что головная часть ракеты «Оникс» поразила морскую мишень.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"