Практика боя: как Иран сохранил ПВО под ударами США и Израиля

Часть комплексов продолжает работать и атаковать цели, несмотря на заявления об их уничтожении

Несмотря на заявления руководства США об уничтожении иранской противовоздушной обороны, часть комплексов, по-видимому, сохранилась и продолжает действовать. Как полагают эксперты, это стало возможным благодаря смене тактики после конфликта 2025 года. Иран не задействует все средства одновременно, а применяет их поэтапно, атакуя воздушные цели из засад. Само наличие работающей ПВО сдерживает действия авиации коалиции.

Борьба за воздух

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 марта сообщила, что силы ВВС нанесли удар по штабам иранских ракетных войск и сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, было поражено несколько иранских систем ПВО, «чтобы расширить превосходство израильских ВВС в небе над Ираном», сообщили в ЦАХАЛ.

Об уничтожении систем ПВО Ирана представители коалиции сообщают практически ежедневно. Президент США Дональд Трамп, например, сделал это 17 марта.

«Мы уничтожили вооруженные силы Ирана — их военно-морской флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их противовоздушная оборона и радары уничтожены и, возможно, самое главное, их лидеры практически на всех уровнях исчезли», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

При этом подобные заявления Трамп делал и в самом начале операции.

ЦАХАЛ также заявляла о значительном уроне средствам ПВО Ирана с первых дней конфликта. Об уничтожении 200 систем докладывалось 2 марта. А 5 марта начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что уничтожено примерно 80% всех иранских систем. При этом израильская сторона не публиковала поштучный перечень уничтоженных средств и не раскрывала методику расчетов. В то же время ВС США не приводили конкретных цифр. В центральном командовании (CENTCOM) заявляли, что коалиция планомерно уничтожала оборону Исламской Республики.

В то же время 10 марта в КСИР сообщили, что с начала конфликта Иран сбил более 100 беспилотников коалиции, включая аппараты Hermes, Heron, Orbiter и MQ-9 Reaper.

— Есть высокая вероятность, что часть систем ПВО Ирана уцелела, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Страна ожидала масштабных ударов и могла заранее рассредоточить комплексы, укрыть их и сохранить часть потенциала. Сейчас эти системы постепенно вводятся в действие.

По его словам, косвенным подтверждением этого является уничтожение значительного числа беспилотников.

— Были попытки атаковать и истребители коалиции, — добавил эксперт. — Уже есть информация о том, что часть самолетов с трудом ушли от ударов ПВО. Соответственно, противовоздушная оборона Ирана в том или ином виде существует. И этим же вызвано то, что не все виды самолетов Соединенных Штатов летают в зоне конфликта.

ПВО Ирана понесла серьезные потери еще в ходе конфликта 2025 года, и в нынешних условиях командование выбрало прагматичную тактику, считает военный эксперт Юрий Лямин.

— В начале атак США и Израиля Иран мог попытаться дать решающее сражение, но в этом случае рисковал потерять всю систему ПВО, — пояснил он. — Потери коалиции были бы ограниченными, учитывая несопоставимый потенциал сторон. Поэтому было принято решение действовать из засад.

Обнаружение целей, по словам эксперта, осуществляется с помощью пассивных оптико-электронных систем, что позволяет не раскрывать позиции комплексов. В основном такими комплексами оборудованы зенитные системы малой дальности, которые легко спрятать и при необходимости развернуть. Подобные системы, по словам Лямина, активно производились в Иране.

РЛС дальнобойных комплексов, работу которых легко засечь с большого расстояния по излучению, включаются только в крайнем случае — при подготовке атаки на уже обнаруженную воздушную цель, непосредственно перед пуском зенитных ракет, уточнил Юрий Лямин.

— Затем их выключают, так как практически все самолеты коалиции несут под крыльями противорадиолокационные ракеты, — отметил он.

Таким образом, Ирану удается сохранять угрозу для самолетов коалиции США и Израиля, лишая их возможности безнаказанно действовать в небе. Он также отметил, что ПВО Исламской Республики уничтожила множество дронов противника — видео их обломков часто мелькают в интернете.

По словам эксперта, Иран не зря особо активно работает по большим ударным и разведывательным дронам — они не только наносят удары, но, что самое главное, дают целеуказание для пилотируемой авиации.

Не надо забывать, что после обострения конфликта летом прошлого года Иран готовился к этому столкновению, рассказал «Известиям» военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

— Вооруженные силы Ирана и КСИР постарались всё спрятать под землю, — уточнил он. — Трамп говорил о том, что ракетные силы Ирана уничтожены, но они продолжают атаковать врага. Есть объективные результаты, которые показывают, что Иран продолжает сопротивляться и продолжает наносить удары.

США перебрасывают системы ПВО на Ближний Восток

На фоне сохраняющейся угрозы со стороны Ирана США усиливают систему противовоздушной обороны союзников в регионе.

По оценке Дмитрия Корнева, ПВО Израиля и США в целом справляется со своими задачами.

— Фиксируются лишь единичные прорывы. Более сложная ситуация наблюдается у стран Персидского залива, однако и там пока нет катастрофических последствий, — отметил он.

При этом стратегия США меняется: системы ПВО теперь распределяются между ключевыми объектами в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Целями иранских атак становятся инфраструктурные объекты — аэропорты, порты и энергетика. Это вынуждает США стягивать всё больше противовоздушных систем в регион.

Крупная переброска сил идет с азиатского направления. По данным южнокорейских СМИ, обсуждается передислокация батарей Patriot с базы Осан на Ближний Восток. Параллельно США перебрасывают из Южной Кореи комплексы THAAD.

Еще одним ключевым узлом остается Катар, где расположена крупнейшая база США в регионе — Аль-Удейд. Здесь внимание уделяется борьбе с беспилотниками: обсуждаются закупки дронов-перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о направлении специалистов в страны региона для помощи в организации противодействия беспилотникам. В то же время Дональд Трамп заявлял, что США способны самостоятельно справляться с этой задачей.

Важную роль играют и Объединенные Арабские Эмираты. Авиабаза Аль-Дафра остается одним из ключевых объектов США в регионе. Франция уже увеличила там свою группировку истребителей Rafale и участвует в перехвате беспилотников.

Великобритания, по данным СМИ, также направила в регион истребители Typhoon, F-35 и дополнительные средства ПВО.

При этом признаков переброски систем из Европы, в частности комплексов Aegis Ashore из Польши, по открытым данным не наблюдается.

— В настоящий момент признаков таких планов нет, — сообщили «Известиям» в посольстве России в Варшаве.

Польша также не рассматривает участие в конфликте, несмотря на статус одного из ключевых союзников США в НАТО. В Варшаве подчеркивают, что ситуация на Ближнем Востоке напрямую не затрагивает безопасность страны.

