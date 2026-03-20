Пограничное беспокойство: учения НАТО в Норвегии обнажили уязвимость блока

США сняли часть авиации и кораблей с маневров, ослабив группировку альянса в Европе и показав, какое направление для них в приоритете

В заполярных широтах завершились крупные учения Североатлантического альянса Cold Response 2026. Однако их сценарий пришлось оперативно корректировать: из-за обострения ситуации вокруг Ирана США и союзники отозвали часть подразделений и авиации прямо с полигонов. Почему западный блок не справляется с одновременной нагрузкой на нескольких направлениях и чем это оборачивается для безопасности российских границ, — в материале «Известий».

Плацдарм у границ России

Основные действия развернулись в норвежских провинциях Нурланн, Тромсе и западной части Финнмарка. География тренировок также затронула территорию Финляндии и акваторию Северной Атлантики. Сложный рельеф региона — от крутых фьордов до заснеженных гор — делает Скандинавию удобным полигоном для отработки действий в экстремальном климате.

Как сообщается в официальных сводках Вооруженных сил Норвегии, Cold Response (англ. «Холодный ответ») 2026 проводится как операция, в ходе которой военные действия координируются на суше, на море, в воздухе, в киберпространстве и в космосе.

На земле и воде проводились десантные операции и отрабатывалась защита морских конвоев. В небе — патрулирование границ и подавление систем противовоздушной обороны. В космосе и киберпространстве — охрана спутниковых систем и ведение высокотехнологичной разведки.

В пресс-службе ВВС США в Европе заявили, что цель Cold Response 2026 — «обеспечение стратегического преимущества в регионе» и готовность «противостоять угрозам из-за рубежа». На практике это означает проверку боеспособности объединенных сил НАТО в непосредственной близости от границ России, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Всего в маневрах задействовали 32,5 тысячи военнослужащих из 14 государств, включая США, Великобританию, Германию, Францию. Основная нагрузка легла на Норвегию, где разместился контингент в 25 тыс. человек. Еще 7,5 тыс. бойцов дислоцировались в финской Лапландии.

Почему Пентагон оголяет восточный фланг

Однако геополитика внесла коррективы в первоначальный сценарий. Как отметило издание Defense News, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке альянсу пришлось отозвать часть своей техники, включая боевые корабли и истребители, с учений. Среди них итальянский эсминец Andrea Doria и американская эскадрилья истребителей F-35B.

— Ситуация наглядно показывает, что ресурсы США и их союзников не безграничны, — пояснил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Состояние сил НАТО в Европе напоминает «тришкин кафтан»: чтобы закрыть одну прореху, приходится отрезать кусок в другом месте. Франция задействует единственный авианосец в Средиземноморье. Италия отзывает корабли, а США балансируют на грани, пытаясь одновременно сдерживать Китай, давить на Кубу и наращивать кулак против Тегерана.

Несмотря на отток части сил, направленность оставшейся группировки не оставляет сомнений в целях альянса. Вступление Хельсинки и Стокгольма в блог окончательно закрепило антироссийский вектор в Арктике. Эксперты отмечают, что под видом «защиты суверенитета» отрабатываются сугубо атакующие задачи: удары по базам Северного флота и блокирование морских путей.

Военный эксперт Виктор Литовкин уверен, что подобные маневры — классическая провокация.

— Разговоры об «оборонительном» характере союза — лишь риторическая завеса. В военном деле грань между защитой и нападением почти стерта, — отмечает эксперт. — Москва сохраняет спокойствие. Мы не станем совершать поспешных зеркальных шагов. Наша тактика — хладнокровное наблюдение и планомерное укрепление безопасности Кольского полуострова.

При этом эксперт подчеркивает, что соседям не стоит обольщаться: статус ядерной державы гарантирует мгновенный ответ на любую агрессию. Что касается Финляндии, то, вступив в НАТО, она сделала крайне недальновидный выбор, за который уже расплачивается экономически. Разрыв отношений с Россией лишил их колоссальных доходов, рынков сбыта и доступа к ресурсам. Пограничные города замирают, туризм исчез. Это цена их новой политики.

— В свое время, при Советском Союзе, та же Норвегия соблюдала определенные самоограничения по проведению учений вблизи наших рубежей. После распада СССР они перестали бояться. Наша задача сегодня — не поддаваться на провокации, но сделать так, чтобы наши оппоненты снова начали реально оценивать риски и осознавать неотвратимость последствий любых враждебных шагов, — считает он.

Как Лондон пытается перекрыть выход в Атлантику

Напомним, в феврале завершились двухнедельные противолодочные учения Arctic Dolphin 26. В акваториях Бьернафьордена и Согнефьордена корабли и авиация блока тренировались перехватывать подводные лодки. Особое внимание уделили так называемому барьеру GIUK (рубеж Гренландия – Исландия – Великобритания) — стратегическим «воротам», через которые российский флот выходит на оперативный простор. В маневрах участвовали норвежский фрегат KNM Thor Heyerdahl, субмарины класса Ula, а также немецкие, голландские и британские экипажи.

Как отметил в беседе с «Известиями» капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин, альянс пытается создать «непроходимый заслон» для наших моряков, тиражируя мифы об угрозе безопасности коммуникаций. Впрочем, эффективность таких «игр в прятки» вызывает вопросы. По словам эксперта, отечественные подводники сотни раз преодолевали рубежи обнаружения незамеченными, несмотря на все усилия гидроакустиков. Примечательно, что Лондон сейчас активно продвигает проект CABOT («Атлантический бастион») — систему тотальной цифровой слежки за океаном с помощью сети сенсоров и беспилотников, стремясь роботизировать противолодочную оборону севера.

Почему США жертвуют интересами Европы

Внезапный вывод истребителей пятого поколения F-35 с европейских учений стал четким сигналом о смене оперативных приоритетов Пентагона. По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, американское командование осознанно идет на ослабление авиационного присутствия в Старом Свете.

— Усиление группировки против Ирана — американское командование сознательно идет на ослабление своего авиационного кулака в Европе, чтобы насытить ближневосточный театр военных действий высокотехнологичными платформами. Пока неясно, идет ли речь о плановой ротации или о подготовке к расширению фронта воздушных операций. Однако появление F-35 — самолетов, способных преодолевать современные системы ПВО, — серьезно повышает ставки в противостоянии с Тегераном, — подчеркнул эксперт.

Тот факт, что эскадрилью снимают непосредственно с крупных учений НАТО, подчеркивает: для США «европейская солидарность» и тренировочные задачи второстепенны по сравнению с необходимостью прямой силовой проекции на Ближнем Востоке. Перед нами фактическое признание того, что иранское направление сейчас является для Вашингтона критическим. Ради него США готовы жертвовать качеством подготовки своих союзников в Европе, оголяя восточный фланг альянса в угоду оперативной необходимости на юге, подытожил он.

Юлия Леонова