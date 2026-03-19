Испания запланировала военную поддержку Украине на 1 млрд евро

Испания пообещала предоставить Украине военную поддержку на 1 млрд евро

Испания планирует выделить Украине один миллиард евро в рамках нового соглашения о военной поддержке. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Санчес подчеркнул, что Мадрид берет на себя обязательство предоставить указанную сумму в 2026 году в рамках двусторонней поддержки. По его словам, планируется совместная работа в области производства и разработки оборонной промышленности.

Премьер добавил: "Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны".

Глава правительства также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке "в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении", однако Испания продолжит поддерживать Украину.

До этого Испания предоставила на Украину 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную, 15 декабря 2025 года. Ранее в ноябре Испания пообещала Киеву новый пакет военной помощи на 615 млн евро с дополнительной поддержкой энергетики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку.

Тимур Шайдуллин