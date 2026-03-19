Недовольство немецкого лидера Евросоюзом невозможно скрывать (Bloomberg, США)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © REUTERS / Yves Herman

Bloomberg: Мерц открыто выражает недовольство Евросоюзом

Мерц испытывает глубокое недовольство Евросоюзом, передает Bloomberg. Он явно дал это понять на встрече с Дональдом Трампом, когда тот обрушился с критикой на союзников Германии по ЕС, а немецкий канцлер поддержал его нападки.

Арне Делфс (Arne Delfs)

Фридрих Мерц сидел в Овальном кабинете бок о бок с Дональдом Трампом и молчал, пока президент США проходился по Испании, одной из союзниц Германии по Европейскому союзу, пеняя ей за нежелание помогать в американо-израильской кампании против Ирана.

Позже канцлер Германии даже поддержал нападки Трампа, повторив его довод о том, что Мадрид отстает от нового норматива НАТО по расходам на оборону. "Испания должна его выполнить", — подчеркнул Мерц.

Неспособность или нежелание оказать малейшую поддержку Мадриду подчеркивает как сомнения канцлера в единодушии ЕС, так и стремление действовать без оглядки на брюссельский консенсус. С тех пор как Мерц вступил в должность в мае прошлого года, он все чаще критикует медлительность бюрократии, которая, по его мнению, сковывает Германию.

"По острым и насущным вопросам, будь то Гренландия или война в Иране, Мерц по-прежнему стремится к европейскому единству, — сказала в телефонном интервью Судха Дэвид-Уилп, вице-президент по внешним связям и старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла. — Но в таких вопросах, как бюрократия и борьба с волокитой он готов давить на Брюссель, добиваясь процветания немецкой экономики".

Напряженность между национальными столицами и Евросоюзом так же стара, как и сам ЕС. Но извечная проблема — как примирить разнонаправленные векторы — обостряется, когда крупнейший член блока принимается отстаивать национальные приоритеты. На фоне распада трансатлантического единства, боевых действий на восточных рубежах и риска втягивания в войну Трампа с Ираном на карту поставлено не что иное, как будущее ЕС как геополитической силы.

Нетерпение Мерца может проявиться сполна в грядущий четверг на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Помимо того факта, что это будет первая встреча канцлера с премьер-министром Испании Педро Санчесом после инцидента в Белом доме, на саммите будет обсуждаться американо-израильская война с Ираном.

Мерц разделяет сомнения Европы в целесообразности военной кампании, однако его взгляд на ЕС не сильно отличается от диагноза Трампа, что Старый Свет лишь "плывет по течению": он слишком робок, непомерно зависит от миграции, погряз в правилах и распоряжениях и не уделяет внимания "мягкой силе" в опасном новом мире.

"Мы должны вставлять палки в колеса этой машине в Брюсселе", — заявил канцлер руководителям немецкого бизнеса в сентябре прошлого года, обвинив брюссельских бюрократов в экономическом крахе страны.

Европе предстоит научиться "языку силовой политики", заявил Мерц законодателям в Бундестаге 29 января.

Но при всех его нападках на Брюссель дома канцлер держит глухую оборону: его популярность достигла исторического минимума, а его Христианско-демократический союз отчаянно пытается перекрыть дорогу к власти ультраправой "Альтернативе для Германии" в восточной земле, где в этом году предстоят выборы.

Скепсис Мерца отражает эволюцию его собственных политических убеждений.

Мерц начинал политическую карьеру депутатом Европейского парламента, и сразу же после избрания на пост канцлера в мае в тот же день посетил Париж и Варшаву, выказав незыблемую приверженность европейскому проекту. "Столкнувшись с боевыми действиями на нашем континенте, жесткой глобальной конкуренцией, ускоряющейся переменой климата и развитием технологий, а также угрозами глобальной торговой войны, мы согласовали всеобъемлющую повестку дня для возобновления наших отношений", — написали Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в совместной статье для газеты Le Figaro.

Но очень скоро его смелые планы пошли прахом. Мерц потерпел ряд унизительных поражений в Брюсселе, самым громким из которых стал отказ изъять замороженные российские активы для кредита Украине. У него не раз случались стычки с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они хоть и представляют одну и ну же консервативную партию, всегда принадлежали к соперничающим фракциям.

Мерц отклонил ее июльское предложение увеличить следующий долгосрочный бюджет ЕС до 2 триллионов евро (2,3 триллиона долларов) и повысить налоги. "Что касается Германии, то я могу решительно исключить, что мы пойдем этим путем, — отрезал канцлер, перечеркнув вежливый компромисс, позволяющий обеим сторонам сохранить лицо. — Мы этого делать не будем".

Политика Мерца в отношении ЕС все чаще диктуется осознанием того, что Европе под началом Германии предстоит переосмыслить себя, чтобы выжить в этом враждебном мире. В самый разгар январского кризиса вокруг Гренландии Мерц провел у себя в канцелярии тайное совещание с главными советниками в попытке найти ответ зреющему глобальному хаосу.

С тех пор канцлер ужесточил тон с Брюсселем, чей внутренний механизм ему кажется пережитком ушедшей эпохи. Вместо этого Мерц продвигает новую трактовку Европы, которая не покоится на устоявшихся институтах ЕС, а скорее связана единым культурным наследием.

"Шанс выжить в эти изменчивые времена у нас есть лишь в том случае, если мы заново откроем сильные стороны нашей европейской модели, — заявил Мерц в предвыборной речи 18 февраля в земле Рейнланд-Пфальц, где в воскресенье состоятся местные выборы. — Эта европейская модель — не изобретение европейской бюрократии. Скорее, европейская модель зиждется на общей истории континента. Которая, в свою очередь, связана с христианством".

В политическом смысле у Мерца осталось одно утешение — возможность выставить козлом отпущения Брюссель, к чему на протяжении десятилетий прибегали европейские политики в трудную минуту. "ЕС стал чересчур требовательным по части правил, не сказать погряз в бюрократизме, — заявил он перед летними каникулами. — Все происходит слишком медленно".

Точно так же Мерц обвинил в экономических злоключениях Германии соглашение фон дер Ляйен с Трампом, заключенное после рукопожатия. "Немецкая экономика понесет значительный ущерб от этих пошлин", — отрезал он тогда. Соглашение обкладывает европейские товары в США 15-процентными пошлинами, но не чинит никаких препон американскому импорту в ЕС. Лидеры немецкого бизнеса его также разнесли в пух и прах.

Вместо этого Мерц стремился создать небольшие группы, которые бы взяли на себя инициативу по ключевым вопросам — и в последнее время сблизился с Италией и нечленом ЕС Великобританией. 17 июля Мерц вылетел в Лондон на встречу с британским коллегой Киром Стармером, чтобы подписать договор о взаимной обороне. Он приветствовал это событие как "исторический день для англо-германских отношений" и посетовал насчет выхода и из ЕС: "Я лично глубоко сожалею об этом".

Рассуждая о Европе, Мерц сегодня почти не упоминает ЕС — в отличие от своих предшественников Ангелы Меркель и Олафа Шольца. Это не ускользнуло от внимания министра иностранных дел Испании — особенно после того, как Мерц не смог защитить его страну от нападок Трампа.

"Я не могу даже представить себе такие заявления из уст Меркель или Шольца, — заявил Хосе Мануэль Альбарес. — Тогда был совсем другой, проевропейский дух".

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:30
  • 690
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 03:14
  • 1
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 19.03 00:36
  • 15034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней