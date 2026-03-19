Президент Кипра назвал британские базы на острове пережитком колониализма

Президент Кипра заявил о намерении обсудить судьбу британских военных баз

Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем военных баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

Присутствие британских военных баз на острове является пережитком колониализма, заявил президент Кипра Никос Христодулидис, выступая на мероприятии научно-исследовательского центра "Европейский центр политики", передает ТАСС.

Глава Кипра отметил, что больше не является дипломатом и может открыто говорить о необходимости пересмотра статуса баз. Он подчеркнул: "Присутствие британских баз на Кипре – это пережиток колониализма. Когда этот кризис закончится, нам нужно провести открытый и честный разговор с британским правительством".

Британские базы "Акротири" и "Декелия" остались на Кипре после подписания Лондонского соглашения в 1960 году, когда остров получил независимость, но Британия сохранила на территории военное присутствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта иранский беспилотник ударил по базе Акротири, жертв не было, был нанесен незначительный ущерб. После этого Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре.

Позже власти Кипра выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности от Лондона. В ответ два британских вертолета AW159 Wildcat с антидроновой защитой прибыли на авиабазу Акротири.

Тимур Шайдуллин