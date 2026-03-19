Белоусову доложили об успехах группировки войск «Север» в борьбе с дронами ВСУ

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подразделения группировки войск «Север» в зоне специальной военной операции (СВО). На командном пункте командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе военного ведомства о повышении эффективности поражения беспилотников противника. Об этом 18 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Благодаря совершенствованию слаженности и обученности расчетов FPV-перехватчиков удалось значительно повысить результативность уничтожения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — отметил Никифоров.

Командующий также доложил, что с начала года расчетами вскрыты и уничтожены семь пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США. Начальник войск беспилотных систем группировки сообщил, что увеличение поставок современных дронов позволило нарастить огневое воздействие по позициям ВСУ и обеспечить непрерывную воздушную разведку.

При пункте управления создан аналитический центр, оценивающий работу операторов в реальном времени, а также развернуты технико-эксплуатационные части для оперативной подготовки беспилотников различных типов.

Минобороны РФ в этот же день сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Операцию выполняли подразделения группировки войск «Запад».