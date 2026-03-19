Минобороны рассказало об увеличении поставок дронов в зону СВО

Минобороны: увеличение поставок дронов позволило нарастить удары по позициям ВСУ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Увеличение поставок дронов позволило нарастить удары по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку в зоне боевых действий на всех направлениях, сообщили в Минобороны России.

"Начальник войск беспилотных систем группировки "Север" доложил Андрею Белоусову, что увеличение количества поставок современных ударных и разведывательных дронов позволило нарастить огневое воздействие по позициям противника и обеспечить непрерывную воздушную разведку на всех направлениях (в зоне СВО - ред.)", - говорится в сообщении.