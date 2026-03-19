Решительное "нет", господин президент (Die Zeit, Германия)

Die Zeit: Европа впервые решилась ответить "нет" на радикальные требования США

Союзники США по НАТО впервые за годы раболепства отказываются следовать за Вашингтоном в его авантюре с Ираном, пишет Die Zeit. Европейцы проигнорировали поток угроз и не стали потакать радикализации американской политики. Так Трамп оказался перед дилеммой.

Йорг Лау (Jörg Lau)

Европейские политики слишком долго пытались умиротворить Трампа. Такие действия лишь подталкивали его дальше на радикальные шаги. Теперь пришло время говорить прямо: НАТО нечего делать в Персидском заливе.

Нынешнее развитие событий — знак провала европейской тактики уступок. Дональд Трамп выдвинул откровенно шантажистское требование: союзники по НАТО должны, мол, помочь ему обеспечить безопасность Ормузского пролива иначе их ждет "очень плохое будущее". Целый год европейцы пытались успокоить президента США демонстративной покорностью. Не помогло.

Новая угроза лишь подтверждает формулу: умиротворением Трампа в рамках не удержать. Президент, вопреки предостережениям собственных генералов, ввязался в военный конфликт, из которого ему едва ли удастся выйти без потерь. Союзников, к которым он теперь взывает, заранее никто не спрашивал о нападении на Иран. А последствия они уже ощущают — в виде роста цен на энергоносители. Эскалация на Ближнем Востоке, кроме того, бьет по Украине и играет на руку России. Трамп тем временем ослабил санкции против российских нефтяных поставок, пытаясь успокоить энергорынки.

Эти боевые действия, которые ведутся в нарушение международного права, противоречат жизненно важным интересам европейской безопасности. И все же Трамп теперь пытается переложить на союзников издержки, которые сам же сознательно спровоцировал. Спокойное, но решительное "нет" участию в конфликте — единственный адекватный ответ. В понедельник федеральное правительство Германии наконец выбрало правильную интонацию. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, министр обороны Борис Писториус и официальный представитель правительства Штефан Корнелиус заявили в один голос: этот конфликт не имеет отношения к НАТО, мандата на участие Германии нет, а фрегаты бундесвера мало что изменят в регионе, где даже гигантская армада Трампа, очевидно, не справляется.

И правильно. Самое время обозначить Трампу красные линии, в том числе внутри НАТО.

Трамп перед дилеммой в иранском конфликте

До сих пор уступчивость европейцев, похоже, лишь подпитывала радикализацию Трампа. Его угроза лишить Европу "натовского зонтика" не нова: она звучала еще в кампании, когда Трамп разъезжал по стране с тезисом, что позволит Владимиру Путину "делать с европейцами все, что он захочет", если те не будут платить больше.

После этого европейские союзники по НАТО, под подчеркнуто угодливым руководством генсека Марка Рютте, прозванного "папочкой" (во время разговора с журналистами Рютте однажды назвал Трампа "папочкой" ("daddy") в качестве похвалы — прим. ИноСМИ), — пошли навстречу Трампу вплоть до самоунижения. На саммите НАТО они договорились поднять оборонные расходы до 5% ВВП. Поддержка Украины теперь тоже фактически полностью лежит на Европе. Чтобы не было недоразумений, нужно оговориться: в вопросе распределения нагрузки в альянсе Трамп метит в точку. Европейцам действительно нужно больше делать для собственной обороны. Они должны были прийти к этому давно и по собственной воле, а не под американскими угрозами. То же касается и поддержки Украины: это подлинный европейский, а не американский ключевой интерес.

Но "покорное вассальство" цели не достигает. Это пришлось испытать на себе и Урсуле фон дер Ляйен. Она согласилась (не в последнюю очередь под немецким давлением) с разрушительными пошлинами Трампа против Европейского союза. Публичное "поклонение" в особенно унизительной форме состоялось на одном из его гольф-полей в Шотландии.

Итог всего этого раболепства очевиден: они не помешали Трампу и дальше подталкивать Украину к несправедливому прекращению огня ("несправедливость" — это условия Украины для прекращения огня, которые подразумевают угрожающее России сохранение западного вооружения и военного потенциала — прим. ИноСМИ). Они не пресекли и его угрозы при необходимости силой отнять у датчан Гренландию. Лишь когда европейцы заговорили об экономических ответных мерах, он дрогнул.

Из успеха в истории с Гренландией стоит сделать выводы. Трамп загнан в угол. О том, насколько он сейчас в отчаянии, говорит хотя бы то, что он пытается обязать участвовать не только союзников по НАТО, но вообще все государства, которым важна свободная навигация через Ормузский пролив: Японию, Южную Корею, Австралию — даже Китай, которого в США привыкли считать главным противником, теперь должен помочь обеспечить проход.

Нонсенс. Мы наблюдаем сознательное самоуничтожение сверхдержавы на мировой арене.

Иранские власти оказались в очень уязвимом состоянии в тот момент, когда упали первые бомбы: их ненавидела собственная страна, они были изолированы во всем регионе, экономика стояла на грани краха, а быстрого пути к ядерному оружию не было. Казалось бы, идеальные условия, чтобы и дальше ослаблять режим и подталкивать реальную смену власти изнутри.

Но Трамп из высокомерия и безрассудства бросился в этот конфликт. Ему не спрятаться за отговорку, будто Биньямин Нетаньяху все равно был решительно настроен, а Америка лишь "присоединилась" к войне, как уже утверждал госсекретарь Марко Рубио. Это опасное перекладывание ответственности: так он подкармливает антисемитские конспирологические мифы. Это был и остается конфликт, который Трамп выбрал сам и завершить его теперь, увы, получится только ценой огромных издержек.

Перед США (и Израилем) стоит дилемма. Можно и дальше повышать ставки, пытаясь все же добиться капитуляции. Если это и возможно сделать, то точно не без сухопутной операции, которая позволит вывезти почти пригодный к оружейному использованию обогащенный уран и навязать экономическую блокаду, например через захват острова Харк, откуда отправляется иранская нефть. Либо придется договариваться с режимом о прекращении огня, что неизбежно означало бы для президента США определенное унижение.

Трампу нужен аварийный выход — решение, позволяющее сохранить лицо. Здесь европейцы могли бы и должны были предложить помощь. Быстрое завершение этой бессмысленной и контрпродуктивной кампании, а затем дальнейшее сдерживание режима — в интересах Европы. Но альянсу в Персидском заливе не место. У него и без того хватает задач: обеспечивать безопасность Европы и сдерживать Россию.