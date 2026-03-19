Имя конструктора J-20 странным образом исчезло с профильного сайта в Китае

Национальный исследовательский университет Китая удалил со своего сайта имя главного конструктора истребителей нового поколения J-20. Это 62-летний Ян Вэй, член Академии наук КНР, крупная фигура в китайском авиастроении. С сайта академии его имя тоже исчезло.

Ян Вэй возглавлял все работы, связанные с проектированием и последующим создание стелс-истребителя J-20, который по международной классификации принадлежит к самолётам 5 поколения, по китайской классификации – к четвёртому поколению боевой авиации. Ранее он занимался проектированием истребителя J-10.

Ян Вэй работал в китайском авиапроме с 1985 года. Был удостоен многочисленных наград и регалий.

Гонконгские журналисты, комментируя исчезновение имени Ян Вэя из списков упомянутого выше сайта и АН, считают, что дело не в особой секретности и не в каких-то странных сбоях электронной площадки, а в том, что китайское правительство в последнее время активизировало противодействие коррупции. Утверждается, что в последние месяцы Ян Вэй не появлялся на публике, не давал интервью прессе.

При этом никаких официальных комментариев по поводу того, почему Ян Вэй больше не числится в списках Национального исследовательского университета КНР не представлено.