Показан самолёт РЭБ нового поколения Воздушных сил самообороны Японии

Источник изображения: topwar.ru

Япония активно наращивает военный потенциал Сил самообороны, закупая и разрабатывая новейшие виды вооружения и проводя модернизацию военной техники. Особенно этот процесс ускорился, когда главой кабмина стала Санаэ Такаити, которая не скрывает планов дальнейшей усиленной милитаризации страны и даже угрожала Китаю по поводу «защиты» Тайваня.

Очередной пример глубокой и высокотехнологичной модернизации авиации Воздушных сил самообороны Японии описан в статье посвященного современным военным технологиям портала NextGen Defense. Речь идет о самолете дальней радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения Kawasaki EC-2 Stand-Off Jammer, созданного на базе гражданского транспортного самолета C-2, разработанного компанией Kawasaki Heavy Industries.

Базовый транспортный самолет С-2 по своим размерам и возможностям занимает промежуточное положение между Boeing C-17 Globemaster III и Lockheed C-130 Hercules. Наиболее близким аналогом считается европейский Airbus A400M Atlas.

Автор провел визуальный анализ новейшего самолета РЭБ EC-2 Stand-Off Jammer по фотографиям, сделанным Группой авиационных разработок и испытаний Воздушных сил самообороны Японии. В публикации лайнер назван уникальной машиной, предназначенной для нарушения связи противника на больших расстояниях.

На снимках видна характерная выпуклая носовая часть самолета, а также дополнительные внешние обтекатели на верхней части фюзеляжа и по бокам. Судя по всему, конструкция оптимизирована для размещения антенных решеток для обнаружения радиолокационного излучения, мониторинга радиочастотной активности и создания помех для радиоэлектронной борьбы.

Его выпуклый нос, вероятно, также призван обеспечить аэродинамическую эффективность и стабильность полета, несмотря на дополнительное внешнее оборудование.

Самолет-постановщик помех использует технологии, позаимствованные из более ранних японских систем радиоэлектронной борьбы, в том числе комплекс противодействия J/ALQ-5 и более совершенные средства радиочастотного зондирования. В марте 2026 года сообщалось, что система J/ALQ-5 перенесена на новый самолёт РЭБ Kawasaki EC-2, предназначенного для создания помех в электромагнитном спектре противника, оставаясь вне зоны действия его ПВО.

Известны некоторые общие технические характеристики модернизированного японского самолета РЭБ, хотя основные его ТТХ держатся в секрете. Длина EC-2 Stand-Off Jammer составляет 43,9 метра, размах крыльев — 44,4 метра, а высота — 14 метров. Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями General Electric CF6-80C2K и может развивать скорость до 0,82 Маха (1000 километров в час).

При этом самолет можно считать гибридным, он сохранил функции базовой модели транспортника. Максимальная грузоподъемность EC-2 составляет 36 тонн, что позволяет перевозить тяжелое оборудование, такое как системы ПВО MIM-104 Patriot или вертолеты H-60.

Новый самолет РЭБ разрабатывается с 2021 года как преемник EC-1 — устаревшей платформы радиоэлектронной борьбы, представленной в июне 1986 года, из которой в эксплуатации остался только один самолёт. Хотя подробности программы не разглашаются, в бюджетных документах Министерства обороны Японии указано, что стоимость разработки составляет 41,4 миллиарда иен (280 миллионов долларов).

Новейший японский самолет РЭБ, вызвавший большой интерес у специалистов и энтузиастов, впервые поднялся в воздух 17 марта 2026 года на авиабазе Гифу, расположенной в одноименной префектуре. В рамках более масштабных усилий планируется закупить четыре самолета-постановщика помех ЕC-2, что значительно расширит возможности Японии в области радиоэлектронной борьбы, заключает автор публикации.