Осло и Лондон решили вместе закупить новые десантные катера

Норвегия и Великобритания рассматривают возможность совместной закупки до 30 новых штурмовых катеров для прибрежных операций. Как считают военные двух стран, эта инициатива укрепит возможности взаимодействия в сложных морских районах Северной Атлантики и Крайнего Севера.

Как уточняет Naval News, в рамках программы Joint Commando Craft стороны рассматривают возможность приобретения до 30 новых катеров, способных перевозить персонал и оборудование, высаживать их на берег и забирать из прибрежных районов в сложных условиях.

Десантный катер

Finn Stainer-Hutchins / Naval News


Как поясняют в Минобороны Норвегии, цель программы заключается в получении быстроходных катеров, обеспечивающих более высокую скорость, выносливость, живучесть и маневренность, чем у состоящих сегодня на вооружении.

"Норвегия и Великобритания поддерживают очень тесное сотрудничество в сфере обороны. Развивая совместный потенциал для проведения операций в прибрежных водах, мы укрепляем наши возможности действовать вместе в Северной Атлантике и на Крайнем Севере, а также способствуем повышению безопасности и стабильности в регионе", – заявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

Как ожидается, новые катера будут иметь длину до 24 метров при водоизмещении до 60 тонн. Автономность указывается в пределах нескольких дней.

В Норвегии эти катера будут подчинены Береговому боевому командованию (Coastal Fighter Command), а в Великобритании их сможет использовать спецназ Королевской морской пехоты.

В рамках совместной работы Норвегия и Великобритания разослали запрос на предоставление информации (RFI). Цель – получить более полное представление о рынке, существующих поставщиках, технических решениях, уровнях цен и возможных сроках поставки.

Запрос информации также позволит получить представление о национальных и международных вариантах проектирования, а также о производственных мощностях норвежских верфей, поскольку процесс производства катеров планируют развернуть именно в скандинавской стране.

Совместная программа создания десантных катеров – часть более широкого партнерства между Норвегией и Великобританией в рамках соглашения, подписанного в Лунна-Хаус в декабре и направленного на развитие сотрудничества в области вооружений, противоминных беспилотных систем и противолодочной борьбы, автономных судов.

