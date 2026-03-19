США отправили на Украину партию человекоподобных боевых роботов

Американская робототехническая компания Foundation отправила на Украину своих человекоподобных военных роботов для проведения испытаний в боевых условиях.

По словам одного из сооснователей Foundation Майка ЛеБлана, переданные ВСУ роботы Phantom MK-1 направлены на передовую для выполнения разведывательных задач и проверки работоспособности платформы в реальной боевой обстановке. Робот был впервые представлен в октябре 2025 года. Разработчики представили Phantom MK-1 как человекоподобного робота, созданного специально для военного применения. Высота человекоподобной платформы составляет около 175 сантиметров, масса — примерно 79–82 килограмма. Phantom MK-1 предназначен для выполнения задач, связанных с обезвреживанием взрывных устройств, разведкой и другими наземными операциями повышенного риска. При этом в Foundation заявляют, что намерены придерживаться протоколов Пентагона, требующих разрешения от оператора для выполнения роботом действий, связанных с применением оружия.

Phantom MK-1 использует преимущественно системы компьютерного зрения на основе видеокамер, а также оборудован сенсорными комплексами вроде LiDAR. Также конструкция аппарата включает в себя циклоидные приводы, обеспечивающие высокую силу, тихую работу и обратимую передачу движения. Робот может нести до 40 килограммов полезной нагрузки, необходимой для выполнения задачи, включая пистолеты, дробовики и винтовки M-16. При этом, поскольку Phantom MK-1 является довольно «сырой» разработкой, компания-разработчик признает наличие потенциальных технических проблем.

Согласно планам производства, до конца текущего года Foundation предполагает произвести несколько десятков человекоподобных роботов, а затем, по мере расширения производственных мощностей, нарастить объемы выпуска до нескольких тысяч единиц в год.

