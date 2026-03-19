Indra Group и Diehl Defence намерены совместно разработать ЗРК для ВС Испании

ЗРК Diehl Defence SLS/SLM
Зенитный ракетный комплекс средней дальности Diehl Defence SLM в исполнении с австралийской многофункциональной РЛС CEA Technologies CEAFAR (GBMMR) с АФАР (на заднем плане).
Источник изображения: CEA Technologies

ЦАМТО, 18 марта. Испанская Indra Group и немецкая Diehl Defence подписали соглашение о совместной разработке и производстве систем ПВО/ПРО с целью укрепление оборонной промышленности и технологического суверенитета Европы.

Сотрудничество также должно повысить стратегическую автономию Европы в период увеличения инвестиций в оборонную промышленность региона.

Соглашение было подписано представителями руководства компаний в офисе Diehl Defence в Юберлингене (Германия). По оценкам, сотрудничество позволит объединить опыт Indra в области разработки радиолокационных систем с возможностями Diehl Defence в сфере зенитных ракетных комплексов.

Компании намерены заняться разработкой наземных эшелонированных систем противовоздушной обороны. В краткосрочной перспективе сотрудничество будет сосредоточено на создании ЗРК средней дальности, адаптированного к требованиям вооруженных сил Испании.

Инициатива будет опираться на технологическую и производственную базу Испании и в дальнейшем может распространиться на морскую и воздушную сферы, а также на другие перспективные технологии.

Соглашение подписано на фоне роста расходов на оборону в Европе и запуска масштабных программ модернизации. Испания также намерена реализовать ряд проектов модернизации, выделив в 2025 году 14 млрд. евро на инвестиции в оборону.

Как ожидается, инициативы Европейского союза "Перевооружение Европы" (ReArm Europe) и "Боеготовность к 2030 году" (Readiness 2030) позволят в ближайшие годы направить на оборону стран ЕС около 800 млрд. евро.

Indra и Diehl Defence планируют использовать свои взаимодополняющие технологические возможности для разработки и поставки современных решений в области ПВО. Diehl является разработчиком ЗРК IRIS-T SLM, SLS и SLX, а Indra предлагает различные решения в области радиолокации, связи, систем командования и боевого управления для ПВО/ПРО.

