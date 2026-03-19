ВВС и ВМС США пересматривают графики реализации программ разработки истребителей шестого поколения

ЦАМТО, 18 марта. Перспективные авиационные комплексы шестого поколения, разрабатываемые в рамках программ NGAD (F-47) для ВВС и F/A-XX для ВМС США, поступят на вооружение не ранее середины 2030-х гг.

Соответствующее заявление сделал председатель подкомитета по тактическим воздушным и сухопутным силам Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Роб Виттман в ходе конференции по оборонным программам.

По оценке законодателя, текущие темпы финансирования и технологические риски обуславливают перенос сроков достижения оперативной готовности новых платформ. Данная ситуация вынуждает Пентагон пересматривать стратегию содержания наличного парка: потребуется выделение значительных ассигнований на продление ресурсных показателей и глубокую модернизацию истребителей F-22 "Раптор" ВВС и F/A-18E/F "Супер Хорнет" ВМС США. Указанные меры необходимы для обеспечения преемственности боевых возможностей и сохранения "технологического моста" до момента полномасштабного развертывания систем шестого поколения.

Ход реализации программы NGAD (F-47)

В рамках бюджетного цикла на 2026 ф.г. Министерство обороны США запросило дополнительные 400 млн. долл. на поддержку НИОКР по проекту F-47. Данные средства интегрированы в общий пакет финансирования программы NGAD и направлены на поддержку работ корпорации Boeing, которая в марте 2025 года была официально объявлена победителем тендера, опередив Lockheed Martin.

Общая стоимость контракта на этапе проектирования, разработки и производства (EMD) в настоящее время оценивается в 20 млрд. долл. Прогнозируемая стоимость одной серийной единицы F-47 составит порядка 300 млн. долл., что значительно превышает закупочную цену F-35. Всего ВВС США намерены закупить не менее 185 ед. F-47 для полной замены выбывающего из состава парка F-22 "Раптор" в течение следующего десятилетия.

Несмотря на скептические оценки Конгресса относительно сроков принятия на вооружение, исполнительный директор программы генерал-майор Дейл Уайт подтвердил, что планы по первому полету прототипа в 2028 году остаются неизменными. Ключевые летно-технические характеристики (ЛТХ) изделия включают:

– интеграцию адаптивных двигателей в рамках программы AETP (Advanced Engine Transition Program), обеспечивающих повышенную тягу и топливную эффективность;

– расчетный боевой радиус свыше 1000 морских миль (1852 км), оптимизированный для действий в Индо-Тихоокеанском регионе;

– крейсерскую сверхзвуковую скорость более 2М;

– расширенные показатели малозаметности;

– возможность координации действий группы до 1000 ед. ведомых БЛА с элементами искусственного интеллекта (концепция Collaborative Combat Aircraft – CCA).

Ход реализации программы F/A-XX (ВМС)

Реализация программы перспективного палубного истребителя шестого поколения F/A-XX характеризуется усилением давления со стороны профильных комитетов Конгресса США на командование ВМС. В январе 2026 года законодатели утвердили резкое увеличение ассигнований на НИОКР по данной тематике, доведя общий объем финансирования на 2026 ф.г. до 972 млн. долл. Данный показатель включает добавку в размере 897,3 млн. долл. сверх первоначального бюджетного запроса Пентагона. Столь значительная корректировка продиктована требованием Конгресса немедленно завершить конкурентный этап и выбрать единственного головного подрядчика между корпорациями Boeing и Northrop Grumman для перехода к фазе полномасштабной разработки (EMD).

По мнению законодателей, текущие темпы реализации программы создают критические риски для палубной авиации в условиях устаревания парка F/A-18E/F "Супер Хорнет". Основной задачей F/A-XX является обеспечение превосходства в воздухе и расширение зоны ПВО авианосных ударных групп (АУГ). Целевой боевой радиус нового самолета определен в 850 морских миль (1574 км), что на 25% превосходит возможности F-35C и позволяет авианосцам оперировать вне зоны эффективного действия береговых противокорабельных ракетных комплексов вероятного противника.

Проект F/A-XX рассматривается как "узловой" элемент будущей сетецентрической системы ВМС. Предполагается, что истребитель станет основной платформой для управления семейством автономных необитаемых систем (ведомых БЛА) и получит открытую архитектуру для интеграции перспективных видов вооружения, включая гиперзвуковые ракеты и системы направленной энергии. Однако перенос сроков достижения оперативной готовности на середину 2030-х гг. вынуждает ВМС США форсировать программы по продлению срока службы и модернизации бортового радиоэлектронного оборудования имеющихся истребителей F/A-18 Block III для компенсации задержек в обновлении самолетного парка.

Примечание

Особенностью обеих программ является переход на "правительственную эталонную архитектуру" (Government Reference Architecture – GRA). Как отметил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Оллвин, данный подход базируется на уроках программы F-35 "Лайтнинг-2", где чрезмерная зависимость от главного подрядчика (Lockheed Martin) в вопросах доступа к программным кодам и техническим данным привела к росту эксплуатационных расходов. Использование GRA обеспечит Пентагону прямой контроль над архитектурой систем и критическими данными, позволяя внедрять обновления от различных поставщиков и поддерживать непрерывную конкуренцию на протяжении всего жизненного цикла изделий. Данная архитектура станет унифицированным стандартом для всех перспективных авиационных программ США.