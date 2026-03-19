Запад обвиняет Иран в угрозах перерезать подводные интернет-кабели в Ормузе

Иран угрожает перерезать подводные интернет-кабели, идущие к странам Персидского залива. С таким утверждением выступает ряд западных медиа.

Продолжение размещения американских военных на территории стран Персидского залива с большой вероятностью приведет не только к новым ударам иранских ракет, Тегеран угрожает перерезать интернет-кабели, идущие к территориям монархий залива. В первую очередь это ударит по Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, на территории которых размещены центры искусственного интеллекта.

Да и для остального мира это не пройдет бесследно, через Ормузский пролив и Красное море проходит до 17% мирового трафика. В случае повреждения кабелей восстановить их быстро не получится, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. А это многомесячные перебои в работе.

Кабели через Ормузский пролив и Красное море передают 17% мирового трафика, в том числе к центрам искусственного интеллекта в ОАЭ и Саудовской Аравии, что потенциально может привести к многомесячным перебоям в работе.

Несмотря на заявления Трампа о разгроме иранского флота, у Ирана есть средства для проведения диверсий на подводных кабелях. Речь идет о мини-подлодках типа «Гадир», которых с 2007 года было построено 20 единиц. Эти субмарины длиной всего 29 метров способны применять торпеды, запускать ракеты и ставить мины.

