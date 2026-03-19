Военное обозрение

Разработка перспективной американской системы ПРО «Золотой купол» подорожала

Перспективная система противоракетной обороны США под названием «Золотой купол» подорожала. Разработчики запросили дополнительные 10 млрд долларов, пишет Reuters.

Стоимость разработки системы ПРО «Золотой купол» выросла до 185 млрд долларов, хотя изначально закладывалось 175 млрд. Именно такую сумму утвердил Трамп, подписывая документы на начало разработки системы. Однако, как считают некоторые эксперты, это не последнее повышение стоимости, «Золотой купол» обойдется США в «круглую сумму». При этом не исключен вариант, что после нескольких лет разработки данную систему посчитают слишком дорогой и закроют.

Пока же «Золотой купол» подорожал всего на 10 млрд долларов. Как пояснил руководитель программы генерал космических сил США Майкл Гетлейн, дополнительные средства пойдут на ускорение развертывания ключевых элементов системы в космосе.

Сама система ПРО «Золотой купол» предполагает размещение наземных элементов, таких как ракеты-перехватчики, сенсоры и системы командования и управления. А также космических элементов, задачей которых будет обнаружение, отслеживание и возможное противодействие угрозам. Кроме того, на орбите планируется разместить и космические перехватчики, задачей которых будет сбивать ракеты на ранних этапах полета.

Предполагается, что США развернут систему «Золотой купол» в течение следующего десятилетия. Если ничего не помешает.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:30
  • 690
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 03:14
  • 1
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 19.03 00:36
  • 15034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней