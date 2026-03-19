Войти
ЦАМТО

ВС Литвы получили дополнительные ракеты AIM-120B AMRAAM и "Спайк LR2"

Ракета AIM-120 AMRAAM
Источник изображения: Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Oliver Brandt

ЦАМТО, 18 марта. МНО Литвы 9 марта сообщило о поставке ВС страны дополнительных усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120B AMRAAM класса "воздух-воздух", а также противотанковых ракет "Спайк LR2" и боеприпасов калибра 5,56х45 мм.

Общая стоимость поставленных боеприпасов составила более 5,7 млн. евро.

Как заявлено, УР AIM-120B AMRAAM будут применяться в качестве средства поражения состоящих на вооружении зенитных ракетных комплексов NASAMS. Очередную батарею ЗРК ВС Литвы должны получить до конца этого года.

"Спайк LR2" – это оснащенная тандемной противотанковой кумулятивной или многоцелевой боевой частью ракета, позволяющая поражать танки, бронетехнику, здания, инженерные сооружения и другие важные цели. Дальность стрельбы ПТУР – до 5,5 км. Вооруженные силы Литвы оборудовали пусковыми установками ракет "Спайк LR2" боевые бронированные машины "Вилкас" ("Боксер").

Как заявил министр национальной обороны Робертас Каунас, МНО Литвы не намерено сбавлять темпы, и закупит дополнительные боеприпасы для ВС страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Продукция
AMRAAM
NASAMS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:30
  • 690
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 03:14
  • 1
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 19.03 00:36
  • 15034
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней