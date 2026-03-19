ВС Литвы получили дополнительные ракеты AIM-120B AMRAAM и "Спайк LR2"

ЦАМТО, 18 марта. МНО Литвы 9 марта сообщило о поставке ВС страны дополнительных усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120B AMRAAM класса "воздух-воздух", а также противотанковых ракет "Спайк LR2" и боеприпасов калибра 5,56х45 мм.

Общая стоимость поставленных боеприпасов составила более 5,7 млн. евро.

Как заявлено, УР AIM-120B AMRAAM будут применяться в качестве средства поражения состоящих на вооружении зенитных ракетных комплексов NASAMS. Очередную батарею ЗРК ВС Литвы должны получить до конца этого года.

"Спайк LR2" – это оснащенная тандемной противотанковой кумулятивной или многоцелевой боевой частью ракета, позволяющая поражать танки, бронетехнику, здания, инженерные сооружения и другие важные цели. Дальность стрельбы ПТУР – до 5,5 км. Вооруженные силы Литвы оборудовали пусковыми установками ракет "Спайк LR2" боевые бронированные машины "Вилкас" ("Боксер").

Как заявил министр национальной обороны Робертас Каунас, МНО Литвы не намерено сбавлять темпы, и закупит дополнительные боеприпасы для ВС страны.