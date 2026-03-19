Иран осуществил первое массированное боевое применение БРСД "Хадж Касем"

ЦАМТО, 18 марта. Согласно официальному заявлению КСИР, распространенному агентством Fars, в ходе войны с США и Израилем зафиксировано первое полномасштабное боевое применение новейших управляемых БР средней дальности "Хадж Касем".

Данный тип ракетного вооружения был задействован в рамках 59-го этапа комбинированной наступательной операции "Правдивое обещание-4", направленной против военной инфраструктуры США и Израиля.

По данным иранских источников, подтвержденных профильными мониторинговыми ресурсами, удары наносились по ключевым авиабазам Центрального командования ВС США (CENTCOM), включая Эль-Удейд (Катар), Али ас-Салем (Кувейт) и Шейх-Иса (Бахрейн). Дополнительно целями стали объекты в Иракском Курдистане и эмирате Эль-Фуджайра (ОАЭ). На территории Израиля под огневое воздействие попали районы Тель-Авива, Западного Иерусалима и Бейт-Шемеша.

Особенностью операции стало формирование смешанных ударных эшелонов, где БРСД "Хадж Касем" применялась в координации с БРСД "Хайбар Шекан", "Эмад", "Кадр" и гиперзвуковыми комплексами "Фаттах", что позволило перенасытить эшелонированную систему ПВО/ПРО противника.

Баллистическая ракета "Хадж Касем", разработанная специалистами Организации аэрокосмической промышленности (AIO) Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, была официально представлена в 2020 году. Данное изделие классифицируется как двухступенчатая твердотопливная БРСД и является наиболее глубокой модернизацией оперативно-тактического семейства "Фатех-110".

Длина корпуса ракеты составляет 11 м при полной стартовой массе около 7000 кг. Изделие оснащается отделяемой головной частью массой 500 кг. Использование твердотопливных двигателей на обеих ступенях существенно сокращает время предстартовой подготовки и повышает мобильность комплекса.

Заявленная максимальная дальность стрельбы составляет 1400 км. На нисходящей траектории при входе в плотные слои атмосферы ракета развивает скорость порядка 11-12М, снижая ее на конечном участке до 5М для обеспечения работы систем самонаведения.

В базовом исполнении комплекс оснащен инерциальной системой наведения с коррекцией по сигналам спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС), что обеспечивает КВО в пределах 10 м. Специализированная модификация "Касем Басир" комплектуется оптико-электронной или инфракрасной головкой самонаведения (ГСН), позволяющей достигать КВО до 1 м, и используется для стрельбы по малоразмерным контрастным целям.

Боевой блок ракеты выполнен по технологии MaRV (маневрирующая головная часть), что позволяет изменять траекторию полета на конечном участке, затрудняя перехват противоракетами. Кроме того, корпус и ГЧ имеют радиопоглощающее покрытие, снижающее ЭПР изделия. По оценкам иранских военных экспертов, данные меры позволяют эффективно противодействовать современным комплексам ПВО/ПРО типа Patriot PAC-3 и THAAD.

Несмотря на эпизодические сообщения о применении отдельных единиц данных БР в ходе июньского конфликта 2025 года, текущая операция расценивается экспертным сообществом как переход комплекса в стадию полноценной эксплуатации в боевых условиях и подтверждение его заявленных ТТХ в ситуации реального противодействия.