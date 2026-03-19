Трамп назвал новую сумму американских расходов на помощь Украине

ЦАМТО, 18 марта. Президент США Дональд Трамп озвучил новую оценку американской помощи Киеву, заявив, что совокупные расходы Вашингтона на поддержку Украины составили 400 млрд. долл.

"Мы, вероятно, вложили туда (в помощь Украине – ред.) уже 400 млрд. долл. Мы больше не потратим ни цента", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Трампа во время встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Д.Трамп также призвал проверить, как распределялись средства, выделенные Украине администрацией Джо Байдена. При этом он особо акцентировал внимание на необходимости выяснить судьбу именно наличных расчетов в рамках помощи Украине при Д.Байдене.

Как отмечает агентство, ранее Д.Трамп неоднократно приводил различные оценки американских затрат на поддержку Украины. В ходе своей предвыборной кампании и в начале 2025 года он регулярно заявлял о суммах до 250 млрд. долл., противопоставляя эти показатели вложениям европейских стран, которые он считал намного меньшими.