Маккол: Украина стала лабораторией для апробирования инновационных вооружений

ЦАМТО, 18 марта. Член палаты представителей США Майкл Маккол охарактеризовал Украину как лабораторию для испытания инновационных вооружений и похвалил Киев за оказание поддержки военным США в рамках продолжающегося конфликта с Ираном.

"Рассматривая Украину как лабораторию для современных систем ведения войны, таких как дроны, я приветствую помощь Украины Соединенным Штатам в конфликте с Ираном для противодействия беспилотникам "Шахед", – цитирует "РИА Новости" заявление М.Маккола во время слушания в конгрессе.

Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с текущими операциями США на Ближнем Востоке, США недооценили эффективность беспилотников несмотря на то, что американские военные стратеги следят за конфликтом на Украине, в котором БЛА играют важную роль.

Агентство Блумберг, ссылаясь на министра армии США Дэна Дрисколла, ранее передавало, что США перебросили 10 тысяч дронов-перехватчиков, опытные образцы которых ранее проходили испытания на Украине, на Ближний Восток для защиты от ответных ударов Ирана на фоне продолжающегося конфликта.