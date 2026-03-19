ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив

ЦАМТО, 18 марта. Союзники США после призыва американского лидера Дональда Трампа отправить боевые корабли в Ормузский пролив заняли выжидательную позицию и наблюдают за развитием ситуации.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Страны Европы будут занимать выжидательную позицию, наблюдая за развитием событий. Пока же Иран оказывает самое активное военное сопротивление, пока его военные возможности не истощены, Трамп вряд ли сможет рассчитывать на какую-то действенную европейскую помощь в плане разблокировки и конвоирования нефтяных танкеров в Ормузском проливе", – сказал И.Коротченко.

По его мнению, прежде всего это связано с тем, что абсолютное большинство европейских лидеров понимают, что Соединенные Штаты глубоко увязли в конфликте с Ираном, который достаточно эффективно атакует не только американские военные базы в зоне Персидского залива, но и американские боевые корабли в непосредственной близости от Ирана. Вследствие чего, как авианосцы, так и другие боевые единицы ВМС США отошли на безопасное расстояние, где в настоящее время и находятся.

"В условиях, когда экономическая ситуация все более обостряется, дополнительные военные потери и затягивающаяся петля экономического кризиса может обнулить карьеры многих политиков европейских стран-членов НАТО", – отметил директор ЦАМТО.

В этой связи он напомнил позицию британского премьера Кира Стармера о том, что Британия воздержится в том или ином виде от боевых действий против Ирана. Как пояснил И.Коротченко, это связано с докладом британской внешней разведки МИ-6 на имя Стармера, где говорится, что прямая поддержка Лондоном операции США приведет к тому, что Тегеран может санкционировать дальние ракетные удары по целому ряду ключевых проектов, в которых участвует, например, крупнейшая британская топливно-энергетическая компания British Petroleum, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

При этом даже удар иранских прокси по британской базе на Кипре не привел к какому-либо заметному реагированию со стороны Лондона. То же самое касается и других стран Европы, отметил И.Коротченко.

По его словам, "главная опасность для США и их союзников в данном вопросе заключается в наличии у Ирана значительного потенциала безэкипажных катеров, которые могут быть использованы для атаки и уничтожения любых боевых единиц стран-членов НАТО в Ормузском проливе в случае, если они туда войдут".