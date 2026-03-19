Позор Рютте, фон дер Ляйен и Каллас (El País, Испания)

El País: лидерство фон дер Ляйен, Каллас и Рютте стало худшим в истории Европы

Лидерство фон дер Ляйен, Каллас и Рютте стало худшим в истории Европы, пишет El País. Их некомпетентность ярче всего проявилась в провальной политике умиротворения Трампа, которая напоминает готовность быть вассалами. При этом ситуация в ЕС продолжает ухудшаться, вызывая недовольство граждан, отмечает автор статьи.

Клауди Перес (Claudi Pérez)

Реакция европейских стран на военное вмешательство в Иране ставит под сомнение лидерство Брюсселя в Европе и в НАТО.

Является ли трио в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас и генерального секретаря НАТО Марка Рютте худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия? Можно сказать, что да. Эти люди оказались у власти в самое неподходящее время, когда мир погряз во множестве военных конфликтов и общая ситуация напоминает глобальную гражданскую войну. Некомпетентность европейской власти проявилась в торговых переговорах с "трампистами" и в провальной политике умиротворения Трампа, которая скорее напоминает готовность подчиняться и продолжать быть вассалами. Также неприемлема позиция Европы в отношении геноцида в Газе. Евросоюзу остается лишь поддерживать Украину. Однако нападение США и Израиля на Иран создало хаос в геополитике и геоэкономике.

В понедельник после атак США на Иран Марк Рютте дал интервью Fox News. В нем он вновь продемонстрировал свое безграничное подхалимство, которое всегда проявлял в отношении Трампа. Рютте назвал нынешнюю военную операцию "решающей" для безопасности, правда неизвестно кого. Он отметил "широкую поддержку" данной операции со стороны Европы и похвалил Трампа как "лидера свободного мира", став печально знаменитым благодаря своим льстивым речам. Также он заверил, что НАТО должна быть "готова к сдерживанию". По слухам, в результате он получил серьезный выговор в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. После этого Рютте решил сбавить обороты и только уточнял свои высказывания. Крайне маловероятно, что НАТО готова ввязаться в эту авантюру, несмотря на привычные бравады Трампа. Этого не желают ни крупные державы, ни небольшие государства, гораздо более уступчивые по отношению к Вашингтону. Граждане европейских стран очень четко высказали свою позицию. Экономические последствия конфликта уже очевидны: падение покупательной способности, замедление экономического роста и тяжелая ситуация на энергетическом рынке. Берлин, Лондон и Париж после некоторых сомнений заняли жесткую позицию (Париж в меньшей степени из-за политики Макрона). Испания выступала категорически против участия в конфликте с самого начала. Таким образом, Рютте растерял весь свой авторитет.

Многие запомнили заявление Урсулы фон дер Ляйен: "Европа больше не может быть хранительницей старого мирового порядка. Этот мир исчез и больше не вернется". Ее безудержный атлантизм и произраильская позиция уже приводили к серьезным ошибкам. На этот раз фон дер Ляйен пришлось опровергать саму себя всего через 48 часов. Сейчас уровень доверия к ней находится где-то рядом с уровнем Рютте.

Есть еще Кая Каллас, которая не имеет такого политического веса, как Рютте, фон дер Ляйен и даже ее предшественник Жозеп Боррель, сумевший завоевать авторитет и влияние на посту главы европейской дипломатии. Умение Брюсселя наступать на одни и те же грабли относится и к Каллас. Ее одержимость и ненависть к России влияют на ее позицию по другим вопросам. В понедельник она высказала все и сразу. По словам Каллас, вмешательство НАТО для защиты Ормузского пролива "выходит за рамки компетенции Атлантического альянса". Это справедливое замечание. Затем Каллас намекнула, что есть "государства — члены ЕС, готовые внести свой вклад", чтобы обеспечить безопасность пролива, имеющего ключевое значение для мирового энергетического рынка (например, "Коалиция желающих" или военно-морская миссия Евросоюза "Аспиды"). Это неправда. Такое возможно только гораздо позже, когда ситуация в регионе стабилизируется. Германия оказалась в неловком положении из-за Фридриха Мерца, который оказался неспособен встать на сторону Испании в Вашингтоне. Однако позиция Европы была обозначена четко. Как заявили в Берлине, война между США, Израилем и Ираном "не является войной НАТО", и у Атлантического альянса нет права на вмешательство в ситуацию в Ормузском проливе. Германия "не будет участвовать" в этой операции с помощью военных средств. То же самое заявил британский премьер Кир Стармер, к которому присоединился Эммануэль Макрон, хотя и с осторожностью, имея свои интересы в регионе. Одна из главных союзниц Трампа в Европе Джорджа Мелони также поддержала лидеров европейских стран. И, конечно, такой же позиции с первого дня конфликта придерживается Испания, причем более решительно, чем остальные страны.

Трампу стоит напомнить цитату из Шекспира: "Нет тьмы, но есть невежество". А для Рютте, фон дер Ляйен и Каллас как нельзя лучше подходит фраза Дон Кихота, которую он сказал Санчо Пансе: "Если ты будешь плохо править, вина будет твоя, а позор — мой".

Клауди Перес – журналист в области политики и экономики. Бывший заместитель главного редактора газеты El País и бывший главный редактор отдела внутренней политики. Ранее работал корреспондентом в Брюсселе на протяжении всего кризиса евро. Специалист по международным экономическим вопросам. Лауреат премии имени Сальвадора де Мадарьяги. Жил в Барселоне и Брюсселе. Сейчас живет в Мадриде.