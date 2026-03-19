Чем впервые примененная "Хадж Касем" отличается от других ракет Ирана

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Рассказывая о первом применении новейшей 25-тонной ракеты Sejil, мы отмечали, что иранские вооруженные силы задействовали еще не весь свой потенциал и что у них есть еще более тяжелые и дальнобойные ракеты.

В минувший вторник стало известно, что Корпус стражей исламской революции в рамках 54-й волны операции "Правдивое обещание 4" ударил по врагам страны еще одной новой ракетой - Haj Qasem ("Хадж Касем" ), названной в честь убитого 3 января 2020 года по приказу Трампа генерала Касема Сулеймани.

При создании этого средства поражения конструкторы стремились сделать компактное, но грозное оружие. И это у них получилось. Масса этой разработки всего лишь 7000 килограмм, а длина 11 метров.

При этом на ней применена отделяемая и управляемая головная часть весом в полтонны. Твердотопливная ракета бьет на 1400 км.

Правда, не исключено, что иранцы использовали не обычную Haj Qasem, а еще более совершенную версию, имеющую оптико-электронную головку самонаведения, обладающую еще большей точностью.

Алексей Брусилов