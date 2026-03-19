ВМС Польши отказались пускать «вперед батьки в пекло»

Фото: NurPhoto / Corbis via Getty Images
WP: ВМС Польши не помогут США в Персидском заливе

Военно-морские силы (ВМС) Польши не помогут США в Персидском заливе, поскольку не располагают достаточным числом пригодных для этого боевых кораблей и не хотят «лезть вперед батьки в пекло». Об этом пишет польское издание Wirtualna Polska (WP).

В публикации НАТО отмечается, что сотрудничество США и Польши является двусторонним процессом, однако Варшава не может помочь США в их иранской военной кампании. WP признает, что Персидский залив находится в зоне польских интересов, однако ВМС Польши не могут отправить туда свои корабли. «Наши надводные силы сегодня — лишь тень былой мощи», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в настоящее время польские ударные силы представлены двумя фрегатами типа Oliver Hazard Perry, которые введены в эксплуатацию в начале 80-х годов и являют собой фактически «не боевые единицы, а плавучие музеи», подвергшиеся лишь косметической модернизации.

WP пишет, что вкладом Польши в разблокировку Ормузского пролива могли бы стать минные эсминцы типа Kormoran II и корабль командования и материально-технического обеспечения «Контр-адмирал Ксаверий Черницкий», однако Польша не может жертвовать столь ценными кораблями, у которых и так достаточно задач в Балтийском море.

В ноябре портал Interia.pl заметил, что единственная подлодка Польши Orzel («Орел»)проекта 877Э «Палтус» («Варшавянка») российского производства, которой уже почти 40 лет, вышла из строя после ремонта по дороге на военный парад в честь Дня ВМС страны.

