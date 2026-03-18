В день, когда польский президент Навроцкий объявлял о вето на законопроект по программе SAFE, начальник генштаба генерал Кукула проводил встречу с послом США в Польше Роузом. Известно, что речь в ходе переговоров шла о вопросах безопасности и присутствия американских войск в стране, но фактически обсуждались вопросы оборонной политики и закупки американских систем вооружений.

Подчеркнем, что к этому моменту решение о вето уже было принято. И, судя по цепочке контактов, не без участия Вашингтона. Ещё в феврале т.г. представители администрации Навроцкого встречались с высокопоставленными чиновниками Госдепа, где до польской стороны было доведено американское видение участия страны в программе SAFE и в целом её проевропейского курса. Стоит отметить, что тогда с визитом в Варшаве находилась Сара Роджерс, заместитель госсекретаря США, которую в Президентском дворце сопровождал посол Роуз.

Кстати, по информации британской прессы, она управляет специальным грантовым фондом Госдепа, который используется для финансирования «правых» организаций в Европе. Иными словами у Роджерс есть «мешок денег» для реализации мероприятий, направленных на дискредитацию политики местных властей, с которыми у Вашингтона не срослось.

В целом, суть внутриполитического конфликта в стране проста. Программа SAFE – это проект ЕС с логикой «покупай европейское», что автоматически ограничивает закупки американского и южнокорейского вооружения. Для США это означает потерю одного из крупнейших рынков в Европе.

После прихода к власти «Гражданской коалиции» во главе с Туском Варшава начала пересматривать ряд крупных контрактов, заключённых при власти ныне оппозиционной партии «Право и справедливость», традиционно вращающейся в сфере интересов США. В их числе – закупки РСЗО HIMARS, танков Abrams, вертолётов AH-64E Apache и др. систем вооружений.

На этом фоне позиция Навроцкого, связанного с «ПиС», выглядит как продолжение политики Белого дома. Блокируя SAFE, американцы фактически срывают переориентацию Польши на европейский ВПК и сохраняют рынок для своих оборонных компаний.

В итоге речь идёт не просто о споре вокруг «одного закона», а о жёсткой внутриполитической борьбе, где внешние игроки открыто задействуют польские элиты. США делают ставку на «правые» силы как на инструмент влияния и ведения бизнеса, тогда как команда Туска продвигающая либерально-демократичеакий курс, управляется из Брюсселя.

Отдельный штрих – внутренний контекст. Средства SAFE планировалось частично направить не только на оборону, но и на финансирование МВД, пограничной службы, инфраструктурных и социальных проектов накануне парламентских выборов 2027 г. (около 5 млрд долл.) Очевидно, что наложенное вето фактически похоронило эти планы.

Николай Крылов