«Росатом» завершил испытания «толерантного» ядерного топлива, которое должно предотвратить «эффект Фукусимы»

Испытания проводились в России на реакторе ВВЭР-1000

«Росатом» в лице топливного дивизиона «ТВЭЛ» успешно завершил финальный этап опытно-промышленной эксплуатации инновационного «толерантного» (противоаварийного) ядерного топлива. Испытания проходили на базе энергоблока №2 Ростовской АЭС. Три экспериментальные тепловыделяющие сборки были загружены в реактор ВВЭР-1000 еще в 2021 году. Отработав положенные три топливные кампании (каждая по 18 месяцев), сборки были штатно выгружены из активной зоны реактора во время планового ремонта.

Главная особенность протестированного топлива заключается в использовании новых материалов для оболочек. В реактор были помещены стержни двух типов: одни изготовлены из специального хром-никелевого сплава, другие — из циркониевого сплава с защитным хромовым покрытием. Такие материалы призваны предотвратить развитие так называемой пароциркониевой реакции, которая при тяжелых авариях с потерей охлаждения приводит к выделению водорода и риску взрыва (как это произошло на АЭС «Фукусима»).

Успешное завершение реакторных испытаний — важный шаг к выводу безопасности мировой атомной энергетики на принципиально новый уровень. «Толерантное» топливо способно сохранять свою целостность даже при нештатных ситуациях и перегреве.