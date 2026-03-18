«Росатом» завершил испытания «толерантного» ядерного топлива, которое должно предотвратить «эффект Фукусимы»

Ядерное топливо.
Источник изображения: Росатом

Испытания проводились в России на реакторе ВВЭР-1000

«Росатом» в лице топливного дивизиона «ТВЭЛ» успешно завершил финальный этап опытно-промышленной эксплуатации инновационного «толерантного» (противоаварийного) ядерного топлива. Испытания проходили на базе энергоблока №2 Ростовской АЭС. Три экспериментальные тепловыделяющие сборки были загружены в реактор ВВЭР-1000 еще в 2021 году. Отработав положенные три топливные кампании (каждая по 18 месяцев), сборки были штатно выгружены из активной зоны реактора во время планового ремонта.

Главная особенность протестированного топлива заключается в использовании новых материалов для оболочек. В реактор были помещены стержни двух типов: одни изготовлены из специального хром-никелевого сплава, другие — из циркониевого сплава с защитным хромовым покрытием. Такие материалы призваны предотвратить развитие так называемой пароциркониевой реакции, которая при тяжелых авариях с потерей охлаждения приводит к выделению водорода и риску взрыва (как это произошло на АЭС «Фукусима»).

Успешное завершение реакторных испытаний — важный шаг к выводу безопасности мировой атомной энергетики на принципиально новый уровень. «Толерантное» топливо способно сохранять свою целостность даже при нештатных ситуациях и перегреве.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 10:49
  • 657
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.03 10:22
  • 15028
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней
  • 17.03 13:48
  • 1
Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО
  • 17.03 09:42
  • 1
Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека
  • 17.03 09:26
  • 1
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)