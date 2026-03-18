ТАСС

Трамп призвал расследовать расходование Украиной направленных США средств

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп объявляет, что США начали «масштабную военную операцию» в Иране, 28 февраля 2026 года.
Источник изображения: Truth Social/Reuters

По утверждению американского лидера, Вашингтон "больше не тратит деньги" на Киев

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Расходование средств, направленных Вашингтоном Киеву в качестве помощи, требует расследования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

По утверждению американского лидера, США "больше не тратят деньги" на Украину. "Они покупают [оружие] у нас по полной стоимости. Но [бывший президент США Джо] Байден передал им $350-400 млрд наличными на оружие. И с этими наличными нам следует разобраться", - заявил американский президент.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 10:49
  • 657
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.03 10:22
  • 15028
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней
  • 17.03 13:48
  • 1
Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО
  • 17.03 09:42
  • 1
Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека
  • 17.03 09:26
  • 1
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)