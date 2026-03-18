Войти
Техкульт

Американская Lyocon разработала лазерный излучатель для ослепления дронов

282
0
0

Анти-дрон пушка

Компания Lyocon, дочернее предприятие американского оборонного подрядчика NUBURU, разработала систему для борьбы с беспилотниками, которая крепится к штурмовой винтовке. Лазерное устройство ослепляет дроны несколькими световыми импульсами, выводя их из строя.

Технология ослепления основана на оптической интерференции, выводящей из строя датчики и системы визуальной навигации БПЛА, не нанося им механических повреждений. Основа устройства — компактный полупроводниковый лазер, работающий в зеленом, синем и инфракрасном диапазонах. Блок направленной энергии работает в регулируемом диапазоне мощности от 1 до 10 Вт в зависимости от стоящих задач. Лазерная система полностью совместима со стандартными стрелковыми платформами НАТО.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
