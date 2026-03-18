Трамп: Макрон скоро уйдет в отставку, НАТО допустила "крайне глупую ошибку"

Трамп: НАТО допустила глупую ошибку, отказавшись участвовать в войне с Ираном

В речи, которую Трамп произнес в Белом доме, он заявил о скорой отставке Макрона. Кроме того, по словам президента США, НАТО "совершила крайне глупую ошибку" и очень разочаровала его отказом от участия в войне против Ирана.

Дональд Трамп в очередной раз обрушился с резкой критикой на североатлантических союзников, назвав их нежелание участвовать в агрессии против Ирана фатальным просчетом. В свойственной ему манере американский лидер дал понять, что лояльность Европы — это товар, который Вашингтон оплачивает из своего кармана, но не получает ничего взамен.

"Я полагаю, что альянс совершает крайне глупую ошибку. Я давно задавался вопросом, окажется ли НАТО рядом в нужную минуту. И вот настал отличный момент: мы вполне справляемся сами, но их долг был стоять за нашими спинами", — заявил он прессе.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты фактически содержат системы безопасности европейских стран, в то время как те предпочитают отсиживаться в стороне, когда Вашингтону требуется "силовая поддержка".

"Меня глубоко расстраивает <...> тот факт, что мы выбрасываем <...> триллионы. Осознайте масштаб: за минувшие годы ушли триллионы и триллионы. Это одна из главных причин нашего бюджетного дефицита. Мы выступаем спонсорами для окружающих, а в ответ не получаем ничего", — отметил Трамп.

В своем обзоре геополитических "должников" президент не пощадил и европейских лидеров. Эммануэлю Макрону он предрек скорую отставку, а британского премьера Кира Стармера упрекнул в неблагодарности. При этом монархии Персидского залива, вопреки ожиданиям скептиков, удостоились похвалы за лояльность интересам США.

"Доха повела себя безупречно. Эмираты — без всяких сомнений, они были на высоте. Эр-Рияд показал себя выше всяких похвал, Манама проявила себя в высшей степени достойно", — перечислил президент своих новых фаворитов.

Что касается оккупационного контингента в Иране, Трамп уклонился от конкретных сроков, заметив, что американские войска пока остаются в исламской республике, но их вывод — лишь "вопрос ближайшего времени".