Морпех рассказал о работе с дронами со встроенным искусственным интеллектом

В конце 2025 года беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ), способные автоматически захватывать цели, были переданы на вооружение Российской армии, в том числе подразделениям морской пехоты, действующим в составе группировки войск «Центр». Один из военнослужащих 55-й гвардейской дивизии морской пехоты — с позывным Тайга — поделился своим опытом работы с этими дронами.

Он отметил, что первоначально скептически относился к таким аппаратам, так как привык сам контролировать цели и направлять их к нужной точке. Однако, по его словам, новые БПЛА с искусственным интеллектом проделали большую работу, меняя его представление о возможностях дронов.

С помощью специального тумблера, который указывает аппаратам на цель, дрон теперь самостоятельно захватывает и доводит ее до нужного места независимо от воздействия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или внешних условий.

«Хороший результат на больших расстояниях. Более 20 км в труднодоступных местах, где в условиях РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.) обычная связь не работает. Где в условиях РЭБ мы не можем достигнуть своей цели», — уточнил Тайга.

Военнослужащий войск противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Морок 4 марта рассказал, что новейший дрон-перехватчик «Елка», оснащенный ИИ, способен распознавать невидимые человеческому глазу цели и успешно применяется в зоне боевых действий для защиты приграничных территорий. По его словам, «Елка» способна поразить широкий спектр целей, к которым относятся FPV-дроны, дроны-разведчики и ударные беспилотники самолетного типа.