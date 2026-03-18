Началось производство реактивных снарядов GMLRS в Австралии

ЦАМТО, 17 марта. Австралия приступила к производству управляемых реактивных боеприпасов GMLRS для РСЗО, что является важным шагом в усилении национальной оборонной промышленности.

Производство РС началось на новом предприятии в Порт-Уэйкфилде (Южная Австралия). Это первый завод за пределами США, где производятся боеприпасы GMLRS. Ожидается, что первая партия произведенных в Австралии реактивных снарядов будет готова уже в ближайшее время.

В настоящее время производство РС GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) находится на этапе снижения технических рисков. Целью данной фазы является сертификация оборудования, производственных процессов, методики обучения и производства.

Правительство Австралии планирует расширить программу за счет открытия отдельного предприятия по выпуску ракет. Долгосрочная цель – достичь выпуска 4000 РС в год к 2029 году.

Первоначально часть компонентов GMLRS будет поставляться из США, но австралийское правительство постепенно планирует полностью перенести производство комплектующих в Австралию.

По словам официальных лиц, производство боеприпасов на территории страны должно повысить стабильность поставок и снизить зависимость от зарубежных производителей. Такой подход обеспечит возможность продолжения производства даже в случае нарушения глобальных логистических сетей во время военных конфликтов.

Управляемые боеприпасы будут соответствовать тем же стандартам, что и РС, сходящие с конвейеров в США.

Реактивный снаряд GMLRS является основным средством поражения, применяемым РСЗО HIMARS. Он обеспечивает возможность поражения целей на дальностях до 70 км. В отличие от неуправляемых снарядов, GMLRS использует системы наведения для корректировки курса в полете, что позволяет точно поражать цели на больших расстояниях.

Долгосрочные планы Австралии также включают производство высокоточной ракеты PRsM. Ожидается, что новейшие версии этого боеприпаса будут поражать цели на дальностях более 1000 км.

Производство управляемых снарядов является одной из пяти реализуемых в Австралии ключевых инициатив в области развития национального военно-промышленного комплекса.

Правительство Австралии планирует в течение следующего десятилетия инвестировать до 21 млрд. австр. долл. в предприятие по производству управляемого оружия и взрывчатых веществ. Финансирование направлено для расширения национальных возможностей производства современных вооружений и должно способствовать сдерживанию потенциальных противников в соответствии с "Национальной стратегией обороны".