В США назвали Су-57 угрозой для F-35

Фото: Amr Alfiky / Reuters
19FortyFive: Российский Су-57 — это угроза для F-35 в определенных сценариях

Российский истребитель пятого поколения Су-57 в определенных сценариях может представлять угрозу для американских истребителей F-35 Lightning II. Особенности самолета назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн.

Российский истребитель развивает скорость более двух чисел Маха, а двигатель F-35A обеспечивает скорость до 1,6 числа Маха. Это преимущество позволяет Су-57 быстрее сокращать дистанцию до цели.

«Если Су-57 обнаружит вражеский самолет или получит данные о цели от внешних датчиков, его более высокая скорость позволит ему перехватить цель быстрее, чем мог бы рассчитывать F-35, сократив время, за которое пилот противника должен среагировать или изменить позицию», — пишет автор.

При этом Осборн допустил, что это преимущество могут компенсировать эффективные датчики F-35.

Ранее в марте в Алжире заметили пару Су-57. Самолеты опознали по характерным обводам и свистящему звуку двигателей.

