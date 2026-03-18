Бойцы ВС России показали автомобили для передвижения в «красных зонах» БПЛА

Внедорожник «Улан-2»
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России на донецком направлении передвигаются в зонах большого скопления беспилотников (БПЛА) на специальных автомобилях, оборудованных средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 16 марта рассказал подробности боевой работы военных.


В «красных зонах», где орудуют вражеские дроны, транспортные средства становятся легкой мишенью для украинских снарядов. Поэтому российские бойцы получают новые средства передвижения с усиленными мерами безопасности. К ним относится и внедорожник «Улан-2».

«Наконец-то появилась вот такая брутальная конструкция: полный привод, злые колеса, нет дверей, — это чтобы удобно было из нее выскакивать, — бортовой кузов. Ну, и собственно всё. Машина простая как три рубля», — пояснил Григорьев.

Полноприводный автомобиль оснащен светомаскировкой и габаритными огнями. Благодаря этому свет машины уходит только на дорогу.

«Машину мы пару месяцев назад получили на тест, а она себя показала довольно-таки неплохо», — рассказал «Известиям» военнослужащий с позывным Митра.

Другой боец с позывным Омич отметил, что новый грузовик едет быстро, даже несмотря на плохое состояние дорог на фронте. Кроме того, на линии боевого соприкосновения можно встретить и так называемые грузовики «Монстр-РЭБ». Их главная задача — «выжигать» радиоизлучением окрестности, не позволяя работать электронике. Всё это необходимо для борьбы с украинскими дронами.

Российские военные оттачивают навыки противодействия беспилотникам. Это оправдано боевой необходимостью: Украина начала использовать БПЛА, например, с резиновыми лопастями и двойными двигателями. Из-за этого их трудно услышать, особенно в ветряную погоду, рассказывает боец с позывным Кубань.

Кроме того, по словам военнослужащего с позывным Омич, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют и несколько дронов одновременно. Например, на тяжелый беспилотник «Баба-яга» могут установить множество других дронов поменьше.

«Давайте выразимся так: этот паук летучий на себе эти личинки несет. <...> Они, когда надо, <...> по жесту <...> оператора взлетают спокойненько и начинают совершать подрывы. То есть, точно так же на «Бабе-яге» сидят, да», — объяснил он.

Минобороны РФ 15 марта сообщило, что операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» ликвидировали дроны и антенны связи боевиков ВСУ в Запорожской области. Уточнялось, что операторы разведывательных дронов зафиксировали активность беспилотников ВСУ в районе одного из населенных пунктов в зоне СВО. В воздушном пространстве Запорожской области были замечены тяжелые гексакоптеры, используемые противником для атак.

