Эксперт: у ВСУ через 1-3 месяца закончатся зенитные ракеты к американским ЗРК

Источник изображения: topwar.ru

Расхожая фраза о заканчивающихся ракетах для украинской армии приобрела более чем реальный смысл. С учетом большого расхода ЗУР в основном к американским системам ПВО/ПРО Patriot и THAAD в ходе конфликта на Ближнем Востоке новых поставок для ВСУ в требуемом количестве не предвидится.

Пока что европейцы, поддержавшие инициативу министра обороны Германии Бориса Писториуса, вроде как готовы выделить Киеву 35 зенитных ракет РАС-3 к ЗРК Patriot. Из них пять из запасов бундесвера Украина уже получила 10 марта, сообщил Зеленский. При том расходе, который необходим силам ПВО ВСУ для перехвата российских ракет, это настоящая капля в море.

Уже через один, максимум три месяца украинская армия в полной мере ощутит нехватку ракет-перехватчиков к западным системам противовоздушной обороны, в первую очередь американским ЗРК. Такой прогноз дает эксперт украинского канала военной тематики Defence Express Иван Киричевский. И чем более активно будут атаковать ВС РФ, тем быстрее закончатся ЗУР у сил ПВО украинской армии.

По оценке Киричевского, вскоре Украине может быть сложно собрать даже несколько десятков ракет, тогда как Россия способна производить баллистические ракеты быстрее, чем Запад перехватчики.

Ранее Зеленский говорил, что дефицит ракет Patriot в Украине возник еще до войны на Ближнем Востоке, но она его усилила. Глава киевского режима заявил, что только за первые сутки операции против Ирана было израсходовано более 800 ракет-перехватчиков PAC-3, тогда как Украина не имела такого количества боеприпасов за четыре года конфликта.

Американская компания Lockheed Martin за весь прошлый год произвела 620 ракет-перехватчиков РАС-3 к ЗРК «Пэтриот». В нынешнем году Пентагон получит всего на 30 ЗУР больше, быстрое расширение производства невозможно. К системам ПРО THAAD в 2025-м было изготовлено менее 100 ЗУР.

При этом в Иране заявляют о большом запасе баллистических ракет. Утверждается, что их серийный выпуск не останавливается ни на один день. Официальный представитель КСИР Али Мохаммад Наини сообщил вчера, что Иран не задействовал значительную часть современных ракет, произведенных после последнего витка эскалации с Израилем в июне прошлого года.