Войти
Военное обозрение

МиГ-31 с ракетами «Кинжал» пролетели над Японским морем

266
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Истребители МиГ-31и с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» на борту пролетели над нейтральными водами Японского моря. В процессе выполнения учебно-боевой задачи они дозаправились топливом в воздухе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В сообщении говорится:

В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Российское оборонное ведомство особо подчеркивает, что в этот раз, как и всегда, ВКС России строго соблюдают международные требования использования воздушного пространства.

В ходе полета проходила съемка летящих российских самолетов.

Полеты МиГ-31, оснащенных «Кинжалами», часто становится причиной тревоги в других странах, причем даже в тех случаях, когда они не покидают своего воздушного пространства. Зачастую приводятся в состояние боевой готовности системы ПВО, хотя большинство из них неспособны перехватывать такой тип ракет. Особенную активность при этом проявляют военнослужащие НАТО, в обязанности которых входит охрана польской военной базы Жешув. Именно она выполняет роль хаба для поставок западных вооружений для ВСУ.

«Кинжал» является комплексом, оснащенным гиперзвуковой аэробаллистической ракетой воздушного базирования. В качестве самолета носителя используется дальний истребитель-перехватчик МиГ-31. Максимальная дальность поражения этой ракеты составляет примерно две тысячи километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"
  • 18.03 10:49
  • 657
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.03 10:22
  • 15028
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 01:03
  • 0
Комментарий к "Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО"
  • 17.03 21:34
  • 0
Комментарий к "НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)"
  • 17.03 21:00
  • 0
Комментарий к "Может ли НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии? (The National Interest, США)"
  • 17.03 19:43
  • 0
Комментарий к "США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране"
  • 17.03 18:49
  • 2
США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране
  • 17.03 18:31
  • 1
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 17.03 17:04
  • 0
Польша между двух огней
  • 17.03 13:48
  • 1
Полковник перечислил самое мощное оружие России в зоне СВО
  • 17.03 09:42
  • 1
Робот-кентавр из Китая поможет переносить тяжелые грузы, радикально снижая нагрузку на человека
  • 17.03 09:26
  • 1
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 17.03 02:59
  • 1
НАТО усиливает патрулирование в Арктике. Главная цель — обнаружить российские подлодки, пока они не ушли на глубину (Business Insider, Германия)
  • 17.03 02:34
  • 1
Эксперт Ивлев: ВПК найдет решение проблемы господства беспилотников на поле боя