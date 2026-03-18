МиГ-31 с ракетами «Кинжал» пролетели над Японским морем

Истребители МиГ-31и с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» на борту пролетели над нейтральными водами Японского моря. В процессе выполнения учебно-боевой задачи они дозаправились топливом в воздухе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В сообщении говорится:

В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Российское оборонное ведомство особо подчеркивает, что в этот раз, как и всегда, ВКС России строго соблюдают международные требования использования воздушного пространства.

В ходе полета проходила съемка летящих российских самолетов.

Полеты МиГ-31, оснащенных «Кинжалами», часто становится причиной тревоги в других странах, причем даже в тех случаях, когда они не покидают своего воздушного пространства. Зачастую приводятся в состояние боевой готовности системы ПВО, хотя большинство из них неспособны перехватывать такой тип ракет. Особенную активность при этом проявляют военнослужащие НАТО, в обязанности которых входит охрана польской военной базы Жешув. Именно она выполняет роль хаба для поставок западных вооружений для ВСУ.

«Кинжал» является комплексом, оснащенным гиперзвуковой аэробаллистической ракетой воздушного базирования. В качестве самолета носителя используется дальний истребитель-перехватчик МиГ-31. Максимальная дальность поражения этой ракеты составляет примерно две тысячи километров.