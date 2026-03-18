Шойгу сообщил о прямой угрозе ударов по Уралу

Урал еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь он находится в зоне прямой угрозы, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что приоритетными целями противника являются объекты военного назначения, а также объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса. Он отметил, что развитие средств поражения, главным образом беспилотных систем, и изощренность их применения приводят к ситуации, когда ни один регион России не может чувствовать себя в полной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн "Алмаз-Антей" досрочно поставил российским военным комплексы противовоздушной обороны и другую технику. Зенитно-ракетный комплекс "Триумф" поразил украинский беспилотник над Петербургом.

За одну ночь российские средства ПВО нейтрализовали 206 украинских беспилотников.

Дмитрий Зубарев