Зеленский сделал США унизительное предложение

Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку.

Белый дом пытается втянуть в войну с Ираном как можно больше стран. Дело дошло до того, что Трамп жалуется на то, что соратники по НАТО отказываются участвовать в операции против Ирана. ЕС прямо отверг идею участия в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Но вот что удивительно – хотя Трамп на вопрос о том, какая именно помощь ему нужна, ответил: "Любая", ранее он категорически отверг помощь Украины на Ближнем Востоке, назвав президента Владимира Зеленского "последним человеком, в чьей помощи мы нуждаемся". А ведь глава киевского режима прямо напрашивался на то, чтобы оказать США такую услугу.

В интервью The New York Post Зеленский не так давно заявлял, что уже обсуждал с Дональдом Трампом "мегасделку" по продаже США проверенных в боевых действиях украинских беспилотников. "Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале", – утверждал Зеленский. Он намерен в результате этой сделки получить у США ряд вооружений.

Однако президент США на любимое им слово "сделка" в данном случае отреагировал весьма прохладно. Он явно понял, что сделка эта не может быть честной. "Мы знаем об ударных дронах больше, чем кто-либо другой. На самом деле, у нас лучшие беспилотники в мире", – парировал Трамп.

Несомненно, в отказе Трампа от небескорыстного предложения Зеленского присутствует политический аспект. Для президента США в известной степени унизительно принимать помощь от того, у кого "на руках нет козырей", кого он упрекает в слабости и называет попрошайкой. Кроме того, Трамп справедливо опасается того, что еще более плотное военное сотрудничество с киевским режимом, от которого он пытается дистанцироваться, может привести к дополнительной эскалации с Россией, которой он хотел бы избежать.

Но, помимо этого, есть и другие причины для отказа от предложений Зеленского. Прежде всего, Соединенным Штатам нечем ответить Зеленскому – Пентагону нужнее самому те системы вооружений, которые просит Киев, в частности зенитные ракеты. Но главное –

в Вашингтоне искренне уверены, что справятся с Ираном если и не самостоятельно, то точно без Украины и ее беспилотников.

Действительно, у ВСУ есть наработки по БПЛА тактического уровня, действующим на глубину до 50 км. Эти аппараты условно можно разделить на две группы. Первая – ударные FPV-дроны с различными системами управления, а вторая – условно тяжелые беспилотники на базе агродронов (собирательные названия "Баба-Яга", "Вампир"), выполняющие роль бомбардировщиков, носителей FPV-дронов, ретрансляторов и транспортников. Последние управляются с помощью американских же терминалов Starlink.

Однако у Украины нет собственного полного производственного цикла БПЛА: они только собирают дроны из импортных комплектующих, изготовленных главным образом в КНР и США. Американцы вполне в состоянии собрать из своих (или китайских) деталей FPV-дроны без участия украинских кустарей. Также они, скорее всего, справятся с монтажом терминалов Starlink и устройств сброса на китайские агродроны. Расплачиваться за не слишком сложные операции дорогостоящими ракетами к ЗРК MIM-104 Patriot едва ли уместно.

В ВС США пока еще имеется пробел в плане ударных беспилотников именно тактического уровня. Но едва ли это надолго. Американские военные аналитики тщательно изучают украинский опыт, и Пентагон старается немедленно реализовать все его важнейшие направления.

Созданием тактических дронов и программного обеспечения для них заняты в США прямо сейчас не только огромные корпорации ВПК, но и многочисленные стартапы. Например, DFA Systems разрабатывает беспилотные летательные аппараты Precision Flying Grenade (летающие гранаты) – FPV-дроны с максимально упрощенным управлением. А Anduril Industries также производит широкий спектр тактических беспилотных систем, как ударных, так и перехватчиков дронов. Можно указать и Autonomous Power Corporation (Powerus), в которую инвестируют сыновья Трампа Эрик и Дональд-младший.

Тот факт, что разработка и внедрение этих систем идет без обычных для США бюрократических процедур и почти без участия лоббистских контор, говорит о том, что администрация и военные власти нацелены не на освоение бюджета, а на реальный и быстрый результат. Очень скоро лакуна, возникшая в системе вооружения сухопутных войск США, будет заполнена. Кстати, все свои военные новинки американцы стараются испытывать на Украине.

Что касается тактических схем боевого применения "малого воздуха", то и в этом вопросе боевики ВСУ не являются для американских военных носителями уникального опыта. Представители Пентагона тщательно изучали все аспекты боевых действий на Украине и лично участвовали в боевых действиях.

Собственно, не факт, что ВС США в случае с Ираном вообще будут нужны FPV-дроны.

Данный вид вооружений эффективен при масштабных сухопутных столкновениях, но США ведут против Ирана войну с помощью флота и дальнобойных ударных систем. Наверное, в случае проведения сухопутной операции Пентагон задумается и о применении тактических беспилотников. Пока же ему для текущих задач хватает БПЛА MQ-9A Reaper и LUCAS, клона иранского Shahed-136.

Но вне зависимости от того, как будет развиваться война в Иране, американское военное ведомство уже извлекло уроки из произошедшей в ходе украинского конфликта революции беспилотных систем. Еще в ноябре прошлого года министр армии США Дэниел Дрисколл сообщал, что Пентагон закупит в течение ближайших двух-трех лет около миллиона малых беспилотников различного назначения – от ударных FPV-дронов до перехватчиков. В дальнейшем ежегодные закупки составят до нескольких миллионов машин.

Дрисколл подчеркивал, что вся производственная цепочка должна быть американской. США меняют весь подход к производству и применению тактических беспилотников. По сути, каждый батальон американской армии становится мини-фабрикой БПЛА. Батальон должен уметь самостоятельно собирать и модернизировать беспилотники под свои тактические задачи, а каждый боец – владеть умением управлять ими.

В этом контексте понятно, что Зеленский пытается манипулировать Трампом так же, как в свое время манипулировал Байденом. Глава киевского режима хочет продать Белому дому те системы и технологии, которые сам от Пентагона в свое время и получил. Но дело в том, что в данном случае он столкнулся с куда более хитрым манипулятором: США уже получили от украинского конфликта весь необходимый им и военный, и технологический опыт – и теперь начинают его масштабировать. Украина в целом и Зеленский в частности им для этого более не нужны.

Борис Джерелиевский